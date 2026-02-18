יום רביעי, 18.02.2026 שעה 10:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
321328-156917הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
211345-125916עירוני נס ציונה
201502-137417מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

מיציץ׳ ואוטורו בסגל של הפועל תל אביב לרמת גן

ג'ונס ומוטלי לא נרשמו למפגש ב-19:00, איטודיס: "אנחנו עדיין מתמודדים עם כמה פציעות ופועלים להחזיר מספר שחקנים לכושר מלא. גינת חוזר בהדרגה"

|
ואסיליה מיציץ׳ (רועי כפיר)
ואסיליה מיציץ׳ (רועי כפיר)

בזמן שהיא מחפשת להתחזק וסימנה את קרסן אדוארדס, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, הפועל תל אביב גם צריכה תוך כדי להמשיך לנצח משחקים כדי לצאת מהמשבר, כשהערב (רביעי, 19:00) היא תארח בנתניה את מכבי עירוני רמת גן במסגרת ליגת ווינר סל.

האדומים כזכור הקדימו שני משחקי בית והעבירו אותם לשרון, אחרי שהיכל שלמה ומנורה היו תפוסים ובחולון סירבו, וכעת זה השני, אחרי שהראשון נגמר בניצחון חלק על רעננה. בכל מקרה, אמנם משחקי ליגה לא בטוח שישכנעו שהפועל יצאה ממשבר, אבל זה עוד צעדים לצבירת ביטחון.

דימיטריס איטודיס לא מזלזל לרגע במפגשים האלה, בטח במצה של הקבוצה, והחליט לרשום את וסיליה מיציץ׳, דן אוטורו, איש וויינרייט, קולין מלקולם וטאי אודיאסי, כשמי שלא נרשמו הם ג׳ונתן מוטלי, אנטוניו בלייקני, אלייז׳ה בראיינט, כריס ג׳ונס וכמובן טיילר אניס שסיים את העונה.

דימיטריס איטודיס (הפועל ת"א)דימיטריס איטודיס (הפועל ת"א)

ג’ונס לא נרשם

כריס ג׳ונס סובל מחלים משפעת ולא נרשם למפגש, כמו גם ג׳ונתן מוטלי שממשיך בשיקום הפציעה בכף היד. איתי שגב בטופס, אבל סובל מפציעה בצלעות וההחלטה האם לשתפו תתקבל בסמוך למפגש נגד מכבי עירוני רמת גן.

מאמן הקבוצה דימיטריס איטודיס, אמר לקראת המפגש נגד שמוליק ברנר וחניכיו: ״רמת גן היא קבוצה רצינית מאוד, שמשחקת בקצב גבוה ומחפשת לרוץ את המגרש בכל הזדמנות. זה משהו שאנחנו חייבים להיות מרוכזים בו ומוכנים להתמודד איתו לאורך כל המשחק״.

עוד מהמאמן: ״קיימנו אימונים טובים. אנחנו עדיין מתמודדים עם כמה פציעות ופועלים להחזיר מספר שחקנים לכושר מלא. החדשות הטובות הן שתומר גינת חוזר בהדרגה, וזה משמעותי עבורנו. אנחנו מתאמנים בריכוז ובעצימות גבוהה, ורוצים לגשת למשחק הזה בגישה רצינית ולהציג הופעה חזקה נוספת״.

תומר גינת (IMAGO)תומר גינת (IMAGO)

ניקוליס חוזר לסגל ר”ג. בני: "מסוגלים לעמוד נגד כל קבוצה"

במכבי רמת גן, ז'ורדאן ניקוליס חוזר מההרחקה שספג לאחר המשחק מול מכבי ראשון לציון ובעטיה נעדר משני משחקי הקבוצה האחרונים. ר”ג שנכנעה לשתיים משלוש המדורגות הבכירות בליגה, כולל הפסד חוץ להפועל העמק 94:83 במחזור שעבר, עומדת בפני רצף משחקים קשה במיוחד מול הפועל ירושלים. החבורה מזיסמן תשאף להמשיך במגמת השיפור שלה בהתקפה, שם לא ירדה מ-81 נקודות בשבעת המחזורים האחרונים, כולל שלושה מקרים שבהם קלעה יותר מ-90, אבל תקווה לשיפור ניכר בהגנה, שם היא ספגה קצת פחות מ-87 נקודות לערב בכל אותם משחקים.

גיל בני אמר לקראת המשחק: "מצפה לנו משחק קשה מול קבוצה טובה מאוד. יהיה לא פשוט, אבל אנחנו ערוכים להתמודדות מאתגרת מאד. אנחנו מגיעים מוכנים למשחק ומאמינים בעצמינו. בכל המשחקים האחרונים שהיו לנו מול הקבוצות המדורגות מעלינו בטבלה, הוכחנו שאנחנו יכולים לעמוד מול כל קבוצה. נצטרך להציג יכולת אישית וקבוצתית טובה מאוד בכל 40 הדקות ואני מקווה שכך יהיה ונעשה זאת".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */