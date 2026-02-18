החזרה של מסי במוקד הבחירות של ברצלונה

לפני מספר חודשים ליאו מסי "חידש" את הקשר עם ברצלונה בדרך לא צפויה. צילומים ספונטניים בקאמפ נואו החדש עשו רעש גדול בבארסה והזכירו את הקרע הקיים בין גדולה שחקניה לנשיא דאז, ז'ואן לאפורטה.

ארבע שנים וחצי לאחר ביקורו האחרון במתקני המועדון, מסי הגיע בנובמבר, מבלי להודיע מראש, בליווי רודריגו דה פול והיועץ האישי, פפה קוסטה, והצליח לקבל אישור להיכנס למגרש. התמונה שצולמה שם עוררה זיכרונות נוסטלגיים בקרב האוהדים, אך גם הציפה מחדש את תחושת הבגידה שחווה מסי בעקבות ההבטחה הלא ממומשת של לאפורטה ב-2021 להחתים את הפרעוש על חוזה חדש.

למרות שבבחירות הקודמות, בהן ניצח לאפורטה, מסי הגיע להצביע עם בנו תיאגו, הפעם הוא לא מתכוון לעשות את זה. הוא נותר אוהד של בארסה ועדיין חבר מועדון שלה, אך בקטלוניה מעריכים שלא יגיע פיזית להיות מעורב בזירה הפוליטית.

ליאו מסי מצביע עם בנו תיאגו בבחירות הקודמות (IMAGO)

עם זאת, לקראת הבחירות הקרובות לנשיאות בארסה ב-15 במרץ, השם של מסי הולך לעלות – והרבה. הכוכב שהביע בעבר את רצונו לחזור לברצלונה, מבלי לציין מועד מדויק, יוזכר שוב ושוב בשבועות הקרובים כחלק מקמפיין הבחירות.

לאפורטה והכנת “פסל מסי”

לאפורטה שהציג השבוע רשמית את מועמדותו מחדש, התייחס למסי וציין כי הוא ראוי לפסל בקאמפ נואו, לצד יוהאן קרויף ולדיסלאו קובאלה, וכי המועדון “עובד על כך”. עם זאת, הקרע בין מסי ללאפורטה מקשה על האחרון להסתמך על מהלך כזה ככלי בקמפיין.

היריב העיקרי של לאפורטה, ויקטור פונט, פועל בזהירות, אך תומך תמיד בחזרתו של מסי: “אני אתקשר אליו”, הוא ציין בקצרה. מועמד אחר הוא מארק סיריה, שהעלה את שמו של מסי באופן הפומבי ביותר. סיריה טוען כבר שנים שמסי, בתקופתו בברצלונה, ייצר למועדון יותר כסף ממה שהרוויח.

חורחה מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

תוכניתו של סיריה, עם אישור מסי, מתמקדת בהחזרת השחקן לקבוצה בקיץ הקרוב – לאחר שישתתף בגביע העולם בגיל 39 - ומיועדת לייצר השפעה כלכלית משמעותית: חסויות, מכירת כרטיסים, מרצ'נדייזינג ונכסים נלווים, בסכום מוערך של 200-300 מיליון אירו. הכל במסגרת “ריקוד אחרון” מסחרי עם כוכב הארגנטינאי, כפי שהוא מתוכנן לאחר סיום הקריירה המקצועית ברמות הגבוהות.