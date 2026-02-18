עודד קטש: יש לנו רק מה להרוויח מהמשחק מחר

רגע האמת. מכבי תל אביב ובני הרצליה תיפגשנה מחר (חמישי, 21:00) במסגרת גמר גביע המדינה בכדורסל. המאמנים עודד קטש ויהוא אורלנד נערכים להתמודדות כאשר בשעה זו הם מקיימים מסיבת עיתונאים, שהועברה בשידור ישיר כאן באתר.

מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש, התייחס ליריבה: “אנחנו מגיעים כקבוצה, אנחנו מפסידים ומנצחים כקבוצה. אני שמח בשביל שחקנים ספציפיים שמנצחים. אנחנו מאוד מתרגשים להגיע למעמד הזה. אנחנו מגיעים אחרי חצי גמר מאתגר, רבע גמר לא פחות, יש לנו זכות גדולה להיות כאן ויש לנו רק מה להרוויח מהמשחק מחר. הרצליה קבוצה מאוד מוכשרת עם רצף ניצחונות מרשים ובכושר טוב. יהיה משחק גדול”.

על צ’ינאנו אונואקו והמפגש נגדו: “זה נכון שהוא שחקן מאוד דומיננטי. חלק מהדברים שהוא עושה זה גודל שהתמודדנו לאחרונה באירופה מול גבוהים כאלה. לכוכב האדום, פרטיזן, יש שחקנים כאלו. לפעמים התמודדנו בצורה טובה, לפעמים קצת פחות. יש להם הרכבים יותר גדולים, נצטרך להתכונן לכל הדברים האלה. בקלות אפשר להזכיר חמישה-שישה שחקנים אחרים שיכולים לעשות נזק. נצטרך לעבוד קשה”.

על ג’ימי קלארק: “ג’ימי מביא לנו קסם. על המגרש ומחוץ למגרש. המון כישרון, שחקן שכיף להיות, רוצה ללמוד ולהשתפר. כיף להיות לידו וכיף שהוא איתנו. אני חושב שהוא עשה התקדמות גדולה מאוד ויש לו הרבה לאן להתקדם”.

על זה שהקבוצה מגיעה כפייבוריטית: “אם מסתכלים על התמונה הכללית, אני חושב שבסיטואציה ששתי הקבוצות מגיעות, אנחנו פחות רואים את זה ככה. מי שרוצה לחשוב ככה זה בסדר. אבל עם הפציעות שעברנו לאחרונה, אנחנו לא בסיטואציה אופטימלית מבחינתנו. מצד שני, אנחנו רואים מה הרצליה עושה לאחרונה וזה מאוד מרשים, ככה שאנחנו לא מגיעים למשחק הזה בתחושה שלנו, אנחנו קודם כל יכולים להיות גאים. יש לנו רק מה להרוויח וככה אנחנו צריכים לעלות”.

דיברתולומאו: “מאמין שהניסיון שלנו מהווה חלק חשוב במשחקים האלה”

קפטן מכבי תל אביב, ג’ון דיברתולומאו דיבר: “אני מאמין שהניסיון שלנו מהווה חלק חשוב במשחקים האלה. זה משחק גביע, הכל יכול לקרות. הרצליה קבוצה טובה ומסוכנת. יש להם המון שחקנים שיכולים להשתלט על המשחק, אנחנו צריכים להיות ממוקדים ל-40 דקות”.

על המפגש: “משחקי עבר הם בעבר. היינו חסרי מזל באולם הזה. זה חוזר למה שעודד אמר, להגיע לגמר זה הישג גדול. שמנו את עצמנו בעמדה לזכות”.

על המאצ’-אפ מול מקס היידיגר: “הוא שחקן מדהים, מבחינה התקפית הוא אחד הטובים בליגה. אני שמח לראות אותו משחק ונהנה מכדורסל. ברור שעבורנו הוא מסוכן מאוד. הוא אחד משחקני המפתח למשחק מחר, בוודאות”.

אורלנד: “אוי ואבוי אם מישהו יחשוב על צמד המילים ‘בלתי אפשרי’”

גם מאמן בני הרצליה, יהוא אורלנד, סיפר על התחושות: “יש הכנות מיוחדות, גמר גביע. מכבי תל אביב גם משחקת באולם הביתי שלה, מרגישה נוח עם הטבעות, גם לזה נצטרך להתייחס. לגבי האמונה, זה לא רלוונטי. אני מאמין שאני יכול לנצח, אבל זה לא משנה מה אני חושב ומה אנחנו מאמינים, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו הכי טוב שאנחנו יכולים”.

על האסטרטגיה מול מכבי תל אביב לעומת העמק: “אני חושב שאי אפשר להשוות בין המשחקים. הסגל שונה, שיטת המשחק שונה לגמרי. העמק משחקת בצורה מסוימת, מכבי תל אביב משחקת בצורה שונה לחלוטין. כמובן שמההתחלה נצטרך להביא את האגרסיביות שלנו שהייתה פחות טובה ברבע הראשון נגד העמק. נצטרך להישאר מרוכזים ואם שיטת המשחק לא תצליח נצטרך לשנות. נגד העמק לקח לי 35 דקות לשנות את הגישה והשיטה וכשעשינו את זה זה הצליח. עודד הזכיר את זה שאנחנו יכולים לשחק מאוד גבוה, אבל כל משחק לגופו וחצי גמר זה לא גמר. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות את זה”.

על הציפייה מהקבוצה שלו: “אוי ואבוי אם מישהו יבוא ויחשוב על צמד המילים ‘בלתי אפשרי’ בגמר הגביע. זה רק אומר שזה לא בלתי אפשרי. לגבי הניסיון שלי, אני פחות מאמין בזה. אפשר לראות ביורוליג השנה שמאמנים עם ניסיון לא הצליחו ואפילו חלקם פוטרו. אני פחות מייחס לזה חשיבות. אנחנו צריכים לבוא ולעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר. בזה אנחנו מתרכזים, לשם אנחנו משקיעים את כל המאמצים שלנו”.

לוגשי: “אין מקום לוותר דקה לפני הסוף, לגביע חוקים משלו”

קפטן בני הרצליה, שלו לוגשי, שיתף: “מכבי תל אביב קבוצה מאוד טובה. ברור שאנחנו מגיעים כאנדרדוג. אנחנו צריכים להביא את עצמנו לידי ביטוי כמו שהבאנו את עצמנו במשחקים האחרונים. אנחנו לא מוותרים עד השנייה האחרונה. המאמנים מכינים אותנו הכי טוב שיש. מקווה שנבוא לעשות את זה מחר כקבוצה”.

על ההשפעה של אונואקו על שאר חברי הסגל: “הוא דוחף אותנו לאורך העונה, הוא השחקן הכי דומיננטי בקבוצה, על זה אין שאלה. אני אגע בגביע בקצרה. זה משהו שמתחילת השנה הוא מטפטף לנו, זה חשוב לו אישית. התרגלנו להיות באותה שפה כמו שלו. כמובן שכשהתחלנו להתכונן לרבע ולחצי הגמר הוא לקח יותר אחריות, לא נתן לרעשי הרקע להיכנס לחדר ההלבשה וגם לפני ותוך כדי המשחק הוא לקח אחריות על עצמו, עודד אותנו ושם את כל הדברים בצד. הוא בא לזה הרבה יותר מוכן מכל משחק וגם לגמר עצמו הוא מכין אותנו ודוחף אותנו הכי טוב שיש. כולנו כקבוצה רוצים לעשות את זה כמו לפני ארבע שנים”.

על האמונה שזה אפשרי אחרי שניצח בתיכונים את מכבי תל אביב: “זה משחק שלא אשכח אף פעם. כמו שאמרתי אז, לגביע יש חוקים משלו. מי שמוותר אפילו דקה לפני הסוף, אין לזה מקום. הכל יכול להתהפך בלי רגע. זה מעמד מאוד מרגש בשבילי ובשביל הקבוצה. אני הראיתי לרוב שאני מתעלה במאני טיים, אני מקווה שאוכל להראות את זה. יש בקבוצה הרבה סוגים של אנשים ואני גם כקפטן, יש לי אחריות לחבר את כולם שכל אחד ימצא את המקום שלו גם מבחינה חברתית וגם מבחינה מקצועית”.