שחקן נערים א' מכפר שלם הורחק עד תום 2026/27

80 יום בדיוק לקח לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל להכריע בתיק מספר 130206, הנוגע בקבוצת נערים א' של הפועל כפר שלם, בשחקנה והפועל כפר סבא ומי מטעמה. "כל הצדדים המעורבים, מהראשון ועד האחרון, הציגו את הפנים המכוערות, עד מאוד, שיש לעיתים לכדורגל הישראלי", ציין הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, בראשית דבר.

ב-29/11/2025 התקיים לו משחק כדורגל בין הפועל כפר שלם להפועל כפר סבא, בספורטק דרום תל אביב, זאת במסגרת גביע המדינה לנערים א', משחק בו כפר סבא ניצחה 1:2 בדקה ה-94. השופט, שחר כהן, ציין בדו"ח שלו: "בדקות הסיום של המשחק, התפתחה תגרה בין הקהלים של שתי הקבוצות. בסיום המשחק הגיעה ניידת משטרה אל המגרש".

מחוץ למגרש, בסמוך לכניסה למתחם הספורטק, התקיימה קטטה המונית, בסופה נפגעו אנשי כפר סבא. בעדותם לבית הדין המשמעתי, ציינו כי גם שחקן נערים א' של הפועל כפר שלם היה שותף לאלימות כנגדם. הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, הכריע בעניינו של השחקן וקבע כי יורחק מהמגרשים עד תום עונת 2026/27 הבאה. השחקן, באמצעות ב"כ, עו"ד ניר רשף, צפוי לערער.

עו"ד ניר רשף, ב"כ שחקן נערים א' של הפועל כפר שלם, מסר ל-ONE בתגובה: "עסקינן באישום שהוגש שלא על בסיס דוח שופט, דוח משקיף או דוח משטרה, וללא כל ראיה חיצונית אובייקטיבית תומכת. למרבה הצער גם ההחלטה אינה נסמכת על שום ראיה חיצונית אובייקטיבית. השחקן מתכוון לערער הן על הרשעתו והן על העונש".

ההחלטה

"אבקש לפתוח החלטתי זו בהבעת התחושה הקשה ואף העצובה שליוותה אותי בשמיעת ובניהול תיק זה. כל הצדדים המעורבים, מהראשון ועד האחרון, הציגו את הפנים המכוערות עד מאוד שיש לעיתים לכדורגל הישראלי. שיח מתלהם, קללות, הטרדות ולסיום – אלימות קשה לרבות פציעה משמעותית, אשר תחילתה בקטטה בין שתי נשים הקשורות לשחקנים משתי הקבוצות".

"כאמור, אף אחד באירוע הזה אינו "הצד הטוב" אשר התמודד אל מול "הצד הרע". אין "טובים" כאן. לאחר שאמרתי את אשר על ליבי, אעבור לניתוח המשפטי של האירוע: הליך זה החל בהעמדה לדין של שתי הקבוצות בעקבות התפתחות מהומה ביציע בין שתי הנשים האמורות, האחת – הגב' X, אימו של הנאשם (השחקן) והשנייה, הגב' Y, רעייתו של איש מקצוע בכפר סבא ודודתו של אחד השחקנים (אשר גם הוריו נכחו במשחק)".

"אין מחלוקת כי בין שתי הגברות התפתחה קטטה אשר החלה בחילופי קללות והסתיימה (ביציע) כאשר אדם נוסף הגיע והפריד ביניהן וספג במהלך האירוע סטירה מהגב' Y (אשר אף העיד בפני). בהמשך, עזבה הגב' Y את היציע עם גיסה ואחותה, ובני הזוג X הלכו אחריהם וניסו לצלמם, אירוע שהוביל לקטטה פיזית בין שתי הגברות, לרבות משיכות שיער והשלכה לרצפה".

"כאשר הגב' Y הייתה על הרצפה, הותקפה היא פיזית באופן אשר הזכיר סצנה מהסרט הזכור "התפוז המיכני", עד כדי כך. סופו של האירוע היה בהגעתו של אחד ההורים אשר הינו שוטר במקצועו ולאחר שצעק "משטרה משטרה", הקהל התפזר והגב' Y טופלה באמבולנס שהגיע למקום".

"השתלשלות ההליך המשמעתי: כאמור, בתחילה הועמדו לדין הקבוצות בלבד. לדיון ביום 03/12/2025 התייצבו נציגי כפר סבא בלבד ובמהלך עדותם תארו בפני את גרסתם להשתלשלות האירוע, כאשר דגש רב בדבריהם הושם על מעורבותו של שחקן כפר שלם, בנם של בני הזוג X, באלימות הקשה כנגד הגב' Y, הכוללת בעיטות בפניה כאשר הייתה שרועה על הקרקע".

"בעקבות כך, פניתי בבקשה לתובע לבחון את האירוע מחדש והוא אכן הגיש כתב אישום כנגד שחקן נערים א' של הפועל כפר שלם. ביום 07/01/2026 התקיימה ישיבה ראשונה בכתב האישום כנגד הנאשם (השחקן) ובמהלכה ביקש ב"כ עו"ד רשף למחוק על הסף את כתב האישום מסיבות שונות".

"הצעת בית הדין לאחר שעו"ד רשף סיים טיעונו, לשמוע את העדים אשר נכחו באולם כדי לקדם את ההליך וליתן החלטה בהמשך, נדחתה על ידי עו"ד רשף אשר בחר במתן החלטה בבקשתו המקדמית טרם המשך הדיון. בהמשך, לאחר קבלת טיעוני התשובה של התובע, נדחתה הבקשה לדחיית כתב האישום על הסף";

"ביום 21/01/2026 התקיימה ישיבה נוספת ובה נשמעו העדים הבאים: מטעם כפר סבא – שתי נשים (אחותה וגיסתה של הגב' Y) ומטעם כפר שלם – X (הוריו של הנאשם), ההורה אשר הפריד בין הניצות ביציע וספג סטירה מהגב' Y והנאשם עצמו (השחקן). לאחר סיום שמיעת העדים הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב".

"ראיות: סרטונים – הוצגו בפני מספר סרטונים – האחד בה נראית הגב' Y עוזבת את אזור המגרש לעבר מגרש החניה, צולם על ידי אחד מבני הזוג X והשני – מרחוק אזור המהומה והקטטה בו לא ניתן לזהות דמויות ספציפיות. אין בסרטונים אלה כדי להוות חיזוק משמעותי לטענה כלשהי של מי מהצדדים ועל כן, הם חסרי ערך ראייתי".

"עדויות – כאמור לעיל, העידו בפני עדים רבים הקשורים לאירועים נשוא כתב האישום ובסופו של יום, התרשמותי מהם היא זו אשר הביאה אותי להכרעה בהליך זה, באשר, כאמור לעיל, אין ראיות משמעותיות חיצוניות נוספות אשר הוצגו בפני. צילום – הוצג בפני צילום של הגב' Y החבולה בסיום האירוע, עם פציעה לאורך פניה וכן מסמכים רפואיים שונים".

"דוח השופט – רק מציין שבסיום המשחק התפתחה קטטה אלימה אשר הסתיימה בהגעת ניידת משטרה למקום. אציין כי לעדי כפר סבא הייתה הקלטה בה נשמעים ילדים צועקים שאם לא היו עוצרים אותו "(שמו של השחקן) היה הורג אותה". עם כל הכבוד, איני יודע מי המוקלטים ומי הקליט אותם ומתי נאמרו הדברים כך שאיני יכול לראות בהקלטה זו כראיה רלוונטית".

"עובדות אשר אינן שנויות במחלוקת: התפתחה קטטה ביציע בין הגב' Y והגב' X. בהמשך, בדרך למגרש החניה, הפכה הקטטה לאלימה, תחילה בין שתי הגברות ובהמשך, במעורבות של גורמים רבים נוספים. סופו של האירוע האלים – פציעתה בפנים של הגב' Y והתרחקות המעורבים מהאזור לאחר הגעתו של ההורה/שוטר למקום".

"כאן המקום להזכיר כי המעורבים בקטטה הינם בגירים האחראים למעשיהם והם אינם כפופים לבית הדין ומאידך אין לבית הדין כל סמכות להכריע במחלוקות ביניהם אלא אך ורק בכל הקשור להיותם בגדר "אוהדים" כמשמעותם בתקנון המשמעת. בכל הקשור לטענות שיש למי מהם האחד כלפי השני, לא כאן המקום לבררן".

"עיקר המחלוקת בין הצדדים - מעורבות של הנאשם, השחקן, באירוע, אשר בהיותו שחקן פעיל, הינו, בניגוד לשאר המעורבים, כפוף לסמכות בית הדין המשמעתי. כאמור לעיל, הכרעתי בענין זה מתבססת אך ורק על התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים אשר העידו בפני".

"כפי שכבר ציינתי, העדים המעורבים בקטטה היו ונותרו מאוד אמוציונלים ועדותם הייתה נרגשת ביותר, עובדה שאף הביאה לעיתים להתלהטות רגעית באולם הדיונים וכפי שאף הבנתי, מחוץ לאולם. למרות זאת, מוטלת על בית הדין המשימה להכריע מי מבין העדים היה אמין יותר ועדותו קוהרנטית יותר".

"כאשר בוררים את המוץ מהתבן, המחלוקת העובדתית היחידה בין הצדדים הייתה מעורבותו של הנאשם בקטטה ההמונית אשר הסתיימה בפציעתה של הגב' Y. על כן, אתייחס אך ורק לדברים אשר נאמרו על ידי העדים בהקשר זה בלבד ולא בכל הקשור לאירועים אשר קדמו לכך".

"עדי כפר סבא – שני העדים היו נחרצים בדבריהם בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, כפי שאף ציין התובע בסיכומיו, כי הנאשם, שחקן נערים א' של הפועל כפר שלם, הגיע לאזור הקטטה כאשר הגב' Y כבר הייתה על הקרקע, תוך שהוא צועק: "מי מרביץ להורים שלי" והחל לבעוט בגב' Y השכובה על הקרקע, ובאדם נוסף. לדבריהם, הנאשם חדל בהתנהגותו האלימה אך ורק כאשר הגיע ההורה/השוטר אשר צעק "משטרה משטרה", חבש על ראשו כובע מצחיה של שוטר וכולם נמלטו מהמקום".

"לעומתם, עדי כפר שלם כולם, לרבות האדם אשר הצטייר עד לאותו שלב כ"מבוגר האחראי", לפחות בכל מה שקשור לאירועים ביציע, כאשר הגיעו בעדותם לשלב בו נדרשו להעיד מי היה זה שפגע בין היתר בגב' Y השרועה על הקרקע, לקו כולם בעוורון זמני ועדותם האחידה הייתה שהם אינם יודעים מי ספציפית היה הפוגע".

"קשה לי לקבל את העובדה שכל אלה שידעו לפרט לפרטי פרטים כל אירוע קטן כגדול עד לשלב הזה, נכחו במרכז זירת הקטטה ואף היו, חלקם לפחות, מעורבים בה עד צוואר (תרתי משמע), "לא ראו" את השלב הסופי והקריטי של האירוע, האלימות הקשה שננקטה כנגד הגב' Y. הנאשם עצמו טען שהיה בסביבה אך לא נכנס כלל לזירת הקטטה, למרות שידע שהוריו בלב האירוע וגם הוא, כמובן, לא ידע מי היה זה שפגע בגב' Y".

"תמונת מצב כזו בה הוריו של הנאשם נמצאים בלב ליבה של קטטה ועומד הנאשם מחוץ לאירוע בחוסר מעש אינה סבירה בעליל בעיני, בייחוד בנסיבות האירוע כפי שתוארו בפני על ידי כלל העדים משני הצדדים".

"אגב, עוד אציין כי דמות מפתח שיכולה הייתה לשפוך אור על האירועים בפני בית הדין, מר יניב עופרי, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער בכפר שלם, אשר שמו צויין שוב ושוב במהלך העדויות כמי שהיה במקום ואף, כפי שנטען, הרחיק את הנאשם מהאזור, הגיש תצהיר בכתב, עמום בנוסחו ולא חד משמעי ולא להתייצב להעיד ולהציג את גרסתו בפני בית הדין ולהשיב על שאלות".

"בנסיבות האמורות אי התייצבותו של מר עופרי למתן עדות בבית הדין, הינה לרועץ לגרסת הנאשם, בין אם הייתה ביוזמת מר עופרי עצמו או בהמלצת עו"ד רשף. הרושם מהמחדל של מר עופרי להתייצב בבית הדין (אגב, גם כדי להביא את דבר הקבוצה העומדת אף היא לדין כן להיות לצידו של שחקן הקבוצה העומד לדין באשמה כה חמורה) הינו שלא בכדי מר עופרי לא התייצב לדיון וכי העובדות שבפיו עלולות היו שלא להיטיב עם גרסת הנאשם".

"לסיכום, מכל האמור לעיל עולה כי שוכנעתי שגרסת העדים מכפר סבא (גם אם הם עצמם לא נהגו כטלית שכולה תכלת באירועים הקשים) כי הנאשם, שחקן נערים א' של הפועל כפר שלם, היה זה שבעט באלימות רבה הן בגב' Y, בעודה שוכבת על הקרקע והן בבחור נוסף, אמינה וקוהרנטית יותר מעדות עדי כפר שלם, לרבות הנאשם עצמו".

"אי לכך, אני מרשיע אותו (השחקן) בעבירות נשוא כתב האישום. באשר לעונשו, איני יכול להתייחס למצבו הנפשי האפשרי של הנאשם כאשר הגיע למקום וראה את הוריו מעורבים בקטטה אלימה ומן הסתם הגיב כפי שהגיב, מאחר והנאשם סרב להודות כי הייתה לו מעורבות כלשהי באירוע ולכן סוגיית מצבו הנפשי לא נבחנה כלל".

"עוד מן הראוי לציין שהנאשם הורשע כבר בעונת המשחקים הנוכחית בעקבות קטטה אלימה בה היה מעורב במהלך משחק, בה נתן סטירה לשחקן יריב. על כן, במכלול הנסיבות, לאור החומרה הרבה של האירוע והעבירה, אני גוזר על הנאשם עונש הרחקה עד ליום 31/07/2027".

"באשר לנאשמות, כאמור לעיל אין מחלוקת כי אוהדי/קרובי משפחה של שחקני שתי הקבוצות היו מעורבים בקטטה אלימה בסיום המשחק. כפי שעולה מהאמור לעיל, מדובר באירוע חמור אשר הסתיים עם תוצאות קשות של פגיעה בגוף באדם מבוגר, הגב' Y".

"מאחר ושני הצדדים תרמו תרומה משמעותית להתפתחות הקטטה, איני מוצא לנכון להבחין בין שני הצדדים אשר, כפי שכתבתי בפתח דברי, אין בהם "טובים" ו"רעים" ואני מרשיע את שתי הנאשמות בעבירה נשוא כתב האישום וגוזר עליהן, קנס בסך 2,500 שקלים".

בפניית ONE ליניב עופרי, ששמו מוזכר בהחלטתו של הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, ציין: "בודקים את הנושא ונעדכן". שמותיהם של מי מהנוכחים בסיפור, ובוודאי שמו של הקטין, לא צוינו ושמורים במערכת.