יום רביעי, 18/02/2026, 19:45אצטדיון טופיק בחראמובליגת האלופות - פלייאוף
ניוקאסל
דקה 32
0 2
שופט: אספן אסקס
קרבאח אגדם
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
שלב הפלייאוף של ליגת האלופות ממשיך בשעה זו עם המשחק המוקדם של יום רביעי בו קרבאח מארחת באזרבייג’ן את ניוקאסל. המארחת מקווה להפתיע את חניכיו של אדי האו ולהמשיך עם הקמפיין הנהדר שלהם. מנגד, האנגלים רוצים להשיג תוצאה טובה לגומלין שייערך בשבוע הבא בביתם.

ניוקאסל מגיעה למשחק לאחר שני ניצחונות רצופים, 1:2 על טוטנהאם במסגרת הליגה ו-1:3 על אצטון וילה בגביע. האנגלים אמנם סיימו במקום ה-12 בלבד בשלב הליגה, אך רוב הזמן הם היו בשמינייה הראשונה ונחשבים לקבוצה הפייבוריטית למפגש ללא צל של ספק.

מנגד, קרבאח מגיעה להתמודדות לאחר שני ניצחונות ליגה רצופים במסגרת המקומית. האזרים סיימו את שלב הליגה בצ’מפיונס במקום ה-22 והגיעו לפלייאוף למרות הפסד 6:0 לליברפול באנפילד במחזור האחרון.

שתי הקבוצות מגיעות למשחק באזרבייג’ן במומנטום חיובי וירצו להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין בשלישי הבא בניוקאסל. זאת שתצא עם ידה על העליונה מצמד המפגשים תתמודד נגד ברצלונה או צ’לסי בשמינית הגמר. 

מחצית ראשונה
  • '9
  • שער
  • קיירן טריפייר העלה כדור קרן שהורחק בחזרה אל רגליו, הקפטן האנגלי ניצל את ההזדמנות החוזרת, העלה כדור נוסף לאיזור המסוכן שם מאליק טי האו התרומם גבוה מעל כולם ונגח את שערה השני של ניוקאסל    
  • '7
  • החמצה
  • ספק הצלה גדולה ספק פספוס ענק של הארווי בארנס. האורחת הגיעה לעוד מצב מסוכן ברחבת היריבה אך ברנס לא הצליח להכניע את מתיאוש קובלסקי שהדף לקרן.
  • '3
  • שער
  • דן ברן הבלם יצא לדריבל באמצע המגרש, שלח כדור עומק נהדר עם חלקה החיצוני של רגלו, הכדור הגיע לאנטוני גורדון שסיים באחד על אחד ללא קושי והעלה את האורחת ליתרון מוקדם
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק אספן אסקס הוציא את ההתמודדות לדרך!
