אנתוני גורדון עם הכדור (IMAGO) אנתוני גורדון עם הכדור (IMAGO)

שלב הפלייאוף של ליגת האלופות ממשיך בשעה זו עם המשחק המוקדם של יום רביעי בו קרבאח מארחת באזרבייג’ן את ניוקאסל. המארחת מקווה להפתיע את חניכיו של אדי האו ולהמשיך עם הקמפיין הנהדר שלהם. מנגד, האנגלים רוצים להשיג תוצאה טובה לגומלין שייערך בשבוע הבא בביתם.

ניוקאסל מגיעה למשחק לאחר שני ניצחונות רצופים, 1:2 על טוטנהאם במסגרת הליגה ו-1:3 על אצטון וילה בגביע. האנגלים אמנם סיימו במקום ה-12 בלבד בשלב הליגה, אך רוב הזמן הם היו בשמינייה הראשונה ונחשבים לקבוצה הפייבוריטית למפגש ללא צל של ספק.

מנגד, קרבאח מגיעה להתמודדות לאחר שני ניצחונות ליגה רצופים במסגרת המקומית. האזרים סיימו את שלב הליגה בצ’מפיונס במקום ה-22 והגיעו לפלייאוף למרות הפסד 6:0 לליברפול באנפילד במחזור האחרון.

שתי הקבוצות מגיעות למשחק באזרבייג’ן במומנטום חיובי וירצו להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין בשלישי הבא בניוקאסל. זאת שתצא עם ידה על העליונה מצמד המפגשים תתמודד נגד ברצלונה או צ’לסי בשמינית הגמר.