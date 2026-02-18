ברדה: לא מפתיע אותי שאנחנו במקום השלישי

הפועל תל אביב נמצאת במומנטום יוצא מגדר הרגיל בליגת העל, כשבאמתחתה חמישה ניצחונות רצופים שעזרו לה לעלות למקום השלישי על חשבון מכבי תל אביב. בשבת ב-19:30 ייצאו האדומים לדוחא למפגש מול בני סכנין. היום (רביעי) מאמן הקבוצה אליניב ברדה נערך למשחק וקיים מסיבת עיתונאים, אשר הועברה בשידור חי כאן באתר.

סכנין מגיעה בבלגן שיש לה, כמה זה מקשה עליך להיערך למשחק? קשה לדעת איך הם ישחקו.

”זה מקשה, אבל אנחנו מתעסקים בעצמנו. ננסה לבוא ולייצר את המשחק שלנו. נצא למשחק חוץ קשה, אבוקסיס מאמן שעבדתי איתו ושאני מכיר, מאחל לו המון בהצלחה”.

איך אתה רואה את יחסי הכוחות?

”מגרש מאוד קשה נגד יריבה שעדיין חולמת על פלייאוף עליון, אני בטוח שהם עדיין מאמינים, אבל צריכים להתרכז במטרות שלנו ובמה שאנחנו רוצים להשיג, נקווה שנמשיך בתקופה הטובה”.

ברדה: "לא מציבים איזשהוא גבול"

2,500 אוהדים יעשו אווירה ביתית. איך אתה עם התחושה הביתית בכל מגרש?

”מדהים, אווירה מדהימה ודחיפה אדירה לשחקנים, אני בטוח שזה דואג לשמור את השחקנים חדים מהשנייה הראשונה, כי הקהל בא לראות אותם ומשלם כרטיס ונוסע נסיעה ארוכה וזה מייצר מחויבות גדולה אצל השחקנים”.

אתם מעל מכבי ת”א למרות הדרבי שלא שוחק ולמרות שתי הנקודות. כמה זו נקודת ציון בשבילך?

”אני לא מתעסק באף אחד אחר חוץ מבקבוצה שלי, זה מה שחשוב לי ושם אני מרוכז. ננסה להיות הכי גבוה שנוכל להיות בעונה הזו, אני לא מציב איזשהו גבול, אלא לנסות ולהמשיך להשתפר ממשחק למשחק, להגיע בצורה אופטימלית לפלייאוף, יש עוד שלושה משחקים והראשון השבוע”.

מכבי ת”א לא מוותרת על אליפות והיא מתחתיכם, למה שלא תגידו את אותו הדבר?

”אני חושב שאנחנו קבוצה טובה שעוברת תהליך יפה מאוד, אני לא שוכח שעלינו ליגה בעונה שעברה והשנה עושים התבססות בליגת העל, לא מציבים גבול, אלא מנסים לשחק את הכדורגל הכי טוב ולייצר את ההמשכיות הכי טוב שאפשר, נראה לאן זה יוביל”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

מה זה אומר על חומר השחקנים שיש לך והצוות המקצועי שבתקציב שהוא חצי ממכבי ת”א ומכבי חיפה מצליחים לעשות הישגים כאלה, כולל מאזן בית מטורף?

”התפקיד שלי זה להסתכל גם על הדברים הפחות טובים ולא רק על מה שטוב. הצוות עובד קשה להכין את השחקנים לכל משחק בצורה אופטימלית, המאזן שלנו במשחקי החוץ פחות טוב, התחלנו לשפר אותו בסיבוב השני ואנחנו רוצים להמשיך באותה הדרך. משחקי הבית זה כמובן דבר שאנחנו רוצים לשמר. התוצאות שלנו בחוץ לא היו הכי טובות בסיבוב הראשון וחייבים להמשיך במגמת השיפור”.

אתם במקום השלישי, לא דמיינתם שזה יהיה המצב. זה מפתיע אותך?

”לא מפתיע אותי, יודע את חומר השחקנים שיש לי. יש לנו עוד דרך לעשות ודברים לכבוש ולהשיג. הקבוצה עוד יכולה להשתפר”.

מה מצבו של פרננד מאיימבו?

”ערך אימון חלקי, לא יכול לייצר אף מגע, אבל מתקדם בצורה טובה”.

פרננד מאיימבו מול סייד אבו פרחי (רועי כפיר)

כשיחזור לכשירות תהיו עם 8 זרים, אם מקום באירופה יהיה על הקשקש אולי תסכימו לרשום שמונה זרים?

”כשנגיע לגשר נחצה אותו, רוצים לשחק עם השחקנים שיש לנו, נקבל החלטות בזמן אמת”.

בלי שתי הנקודות שהורידו לכם הייתם במצב אפילו יותר טוב בצמרת.

“דיברתי על שתי הנקודות שלקחו לנו וזו הפעם האחרונה שאדבר על זה. השחקנים הרוויחו את שתי הנקודות בדם יזע ודמעות והן מגיעות לשחקנים, מה שעל המגרש צריך להישאר במגרש, אבל זו הסיטואציה ואין לי שום יכולת השפעה על זה. ננסה לעשות את המקסימום במצב הקיים ולהיות הכי גבוה שאפשר, עם או בלי”.

"8 זרים? כשנגיע לגשר נחצה אותו". אליניב ברדה (שחר גרוס)

ממי נראה את מור בוסקילה חוזר?

”הוא עוד לא מתאמן במגרש, ייקח לו עוד קצת זמן”.

אור ישראלוב חזר, הוא ייכנס לרוטציה?

”הוא עדיין לא בריא, הוא שחקן של הקבוצה, גדל פה, חזר אלינו אחרי השאלה, נעזור לו, מקווה שישתקם מהר ונתייחס אליו כמו לכל שחקן מן המניין”.

אור ישראלוב (חגי מיכאלי)

צור: “עמוס? טוב שיש תחרות”

אסף, מהזווית שלך אם יש משהו שבא לידי ביטוי בצורה טובה זו ההגנה שהתחזקה.

”במשחקים האחרונים הוכחנו את העומק והחוזק של הסגל. עולים לדשא 11 שחקנים שנותנים 100%. עבודתם ההגנה זו לא רק חוליית ההגנה והשוער אלא כל הקבוצה נותנת מאמץ אדיר, רואים שיש לזה תוצאות ושזה מצליח”.

הצטרפת בקיץ, כשהגעתם דיברו איתך על הציפיות, דיברו איתך על מקום באירופה?

”הפועל ת”א זה מועדון עצום, כולם דאגו להגיד לי את זה וגם ידעתי את זה, גדלתי פה ואני יודע מה זה הפועל ת”א, המטרה הייתה להחזיר את הקבוצה לבמה המרכזית של ליגת העל. יש מענק אליפות? תשאלו את ארז”.

אסף צור (שחר גרוס)

איך אתה עם ההגעה של גד עמוס מבחינת התחרות ביניכם?

”לכל שחקן טוב, כשיש תחרות זה מוציא משני הצדדים את המיטב. הצוות המקצועי החליט להביא שוער, וזהו”.

מהשחקנים שומעים שדוחא מגרש קשה, למה?

”לא יודע להסביר, מבחינת תוצאות קבוצות לא באות לשם וקל להן לשחק. זה מבחן התוצאה, באים לנצח במשחק גם בדוחא וכמו שעשינו עד עכשיו בכל אצטדיון ובכל משחק”.

ברמה האישית מה המטרה שלך בהפועל ת”א?

”השאיפה של כל שחקן היא לזכות בתארים ולהגיע רחוק וככה זה גם אצלי, והלוואי שזה יקרה בהפועל ת”א”.

רוצה לזכות בתארים. אסף צור (שחר גרוס)

בקריית שמונה וקפריסין אין הרבה קהל, פתאום לבוא למועדון עם טירוף מוחלט ועשרות אלפי אנשים, איך מתמודדים עם זה מנטלית?

”בקפריסין חוויתי קהל, לא כמו בהפועל, מילה טובה לקהל שבא ונותן, רק מילים טובות על מה שהקהל עושה השנה. כשיש לך את הגב הזה מהקהל ורואה את העוצמות זה נותן לך רק ביטחון ודברים טובים”.