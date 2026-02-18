"עיכוב האוטובוס שחרר אנרגיה אצל דורטמונד"

בורוסיה דורטמונד הגיעה למשחק הראשון בפלייאוף מול אטאלנטה עם כעס רב שהתברר בדיעבד שהשתלם על המגרש, לאחר שניצחה 2:0. האוטובוס של הקבוצה נתקע בפקק במשך יותר משעה בשל הופעה של הזמר הרברט גרונמאייר סמוך לאצטדיון, וההגעה להתמודדות התעכבה, כך שהמשחק נפתח באיחור של 15 דקות.

דורטמונד עמדה בציפיות וניצחה את הקבוצה מהסרייה א' בצורה משכנעת. שני השערים נכבשו כבר במחצית הראשונה מרגליהם של סרהו גיראסי (3) ומקסימיליאן באייר (42). עם זאת, עלתה ביקורת שלפיה ניתן היה להשיג תוצאה גבוהה יותר לקראת הגומלין ביום רביעי. הקפטן יוליאן בראנדט אמר לאחר המשחק כי היה שמח לשער שלישי, משום שהיתרון הוא טוב, אך גם עלול להיות מסוכן כשמצפה משחק חוץ.

“הלחץ עשה לנו טוב, היינו חדים יותר”

בראנדט ציין כי ייתכן שהמתח עזר לקבוצה: "הכול קרה מהר מאוד, ואני חושב שהלחץ אפילו עשה לנו טוב, היינו חדים יותר". לדבריו, השחקנים הצליחו להמיר את הלחץ לאנרגיה חיובית. עם זאת, הוא הוסיף שלא מדובר במצב רצוי, והיה אפשר לצפות לעומסים בכבישים בשל אירועים סמוכים וחסימות.

מקסימיליאן בייר חוגג (רויטרס)

דורטמונד מצויה בתקופה טובה: מאז ההפסד 2:0 לאינטר בליגת האלופות, הקבוצה רשמה ארבעה ניצחונות רצופים, כולל שני משחקים ללא ספיגה. "הרבה דברים עובדים כרגע", אמר בראנדט. "אנחנו מצליחים להשיג ניצחונות, במיוחד במשחקים החשובים".

מי שתורם רבות להצלחה הוא החלוץ סרהו גיראסי. אחרי תקופה פחות טובה, הוא חזר לכושר והבקיע את שער היתרון מול אטאלנטה ואף בישל את השער השני. עם זאת, חגיגת השער שלו נשאה מסר אישי, מתחת לחולצה לבש חולצה עם הקדשה לאחיו, שאיבד לאחרונה את בתו, אחייניתו של גיראסי. לאחר המשחק אמר כי מדובר באובדן קשה למשפחה, והוסיף: "כך הם החיים, כולנו נמות יום אחד".

השער של גיראסי (רויטרס)

כאמור, שתי הקבוצות ייפגשו ביום רביעי הבא בברגמו במסגרת גומלין שלב הפלייאוף. דורטמונד תקווה הפעם גם להגיע בזמן למשחק, אבל יותר חשוב מכך, לעלות לשלב הבא בלי סיבוכים מיותרים. מנגד, האיטלקים יקוו לבצע מהפך ענק בברגמו לעיני הקהל הביתי.