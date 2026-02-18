יום רביעי, 18.02.2026 שעה 09:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

חיפה צפויה להודיע היום על חומרת פציעת מוחמד

הירוקים מחכים לתוצאות בדיקת ה-MRI ומקווים שהקשר לא יושבת לתקופה ארוכה. במועדון מרוצים מיובאנוביץ': "מתאמן בצורה טובה ומשקיע גם אם הוא בספסל"

|
עלי מוחמד (עמרי שטיין)
עלי מוחמד (עמרי שטיין)

במכבי בחיפה אמורים להודיע במהלך היום על תוצאות בדיקת ה-MRI שעבר הקשר עלי מוחמד בעקבות פציעתו בכף הרגל. מדובר בפציעה שמדאיגה את אנשי מכבי בחיפה, שמקווים שלא מדובר בפציעה שתשבית את הקשר לתקופה ארוכה.

עלי מוחמד שהתאושש כבר מפציעה בשריר התאומים ואמור היה לחזור לסגל במשחק הקרוב מול הפועל פתח תקווה, התלונן על כאבים בכף הרגל, דבר שמן הסתם חייב את המועדון לשלוח את הקשר לבדיקה מקיפה מתוך תקווה שלא מדובר בפציעה רצינית.

הקשר ייחסר מן הסתם במשחק הקרוב מול הפועל פתח תקווה, בו מכבי חיפה תשאף להמשיך את המומנטום החיובי במשחק הניצחון האחרון מול בני סכנין. המאמן ברק בכר, לפחות על פניו, לא מתכנן שינויים גדולים בהרכב ואמור להמשיך עם אותו הרכב שפתח במשחק מול סכנין, מה שאומר שבקישור ימשיכו לשחק הכישרון העולה נבות רטנר, סדריק דון ומיכאל אוחנה. גם בהתקפה לא מתוכננים שינויים.

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

שביעות רצון מיובאנוביץ’

אחד השחקנים שבמכבי חיפה מאוד מרוצים מהתשוקה והרצון שלו לחזור לעניינים הוא החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' שהיה מושבת לאורך תקופה בגלל פציעה והיה מועמד בינואר לעזוב לקבוצה אחרת, אך כעת חוזר לסגל.

על פי עדות חבריו, יובאנוביץ' שהחלים כליל מהפציעה מתאמן ברצינות גדולה ולא במקרה המאמן ברק בכר החזיר את החלוץ לרוטציה בין החלוצים של הקבוצה, כולל טריבנטה סטיוארט, שכמו יובאנוביץ' נכנסו במהלך המשחק מול סכנין ושיתפו פעולה יחד.

גג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

"יובאנוביץ' מתאמן בצורה טובה, מפגין יכולת טובה וגם אם הוא מסיים את החוזה בתום העונה, הוא מודע לכך שחובת ההוכחה עליו והוא צריך להשקיע את כל כולו בקבוצה, גם אם הוא קם מהספסל". אמרו במכבי חיפה.

