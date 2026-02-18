שכרו של אבוקסיס בחודש: 50 אלף שקלים נטו

בני סכנין אמורה במהלך היום להודיע על החתמתו הרשמית של יוסי אבוקסיס למאמן הקבוצה עד תום הבאה הבאה. על פי הנתונים שהגיעו ל-ONE, אבוקסיס ירוויח לאורך כל התקופה 50 אלף שקלים נטו לחודש. מדובר בשכר נאה מאוד למאמן שעשה תקופה יפה במכבי נתניה בפתיחת העונה ופוטר לאחר מכן.

חזרתו של אבוקסיס לקבוצה הצליחה להפיח רוח חיים חדשה בבני סכנין שעברה תקופה לא פשוטה. השיא הגיע בפיצוץ האימון בשבוע שעבר על ידי חלק מאוהדי הקבוצה שהגיעו למחות נגד שרון מימר, ובעקבות כך המאמן החליט לא יגיע יותר לאמן בסכנין.

צפי ל-2,500 אוהדי הפועל ת"א

על מועמדותו של אבוקסיס פורסם לראשונה ב-ONE, והמאמן שהגיע אתמול לפגישה עם היו"ר מוחמד אבו יונס, במהלכה הצדדים סיכמו עקרונית על מינויו כמאמן, יעביר כבר היום את האימון שיהווה הכנה ראשונה של הקבוצה למשחק החשוב בסוף השבוע מול האקסית של אבוקסיס, הפועל תל אביב. מדובר במשחק שמן הסתם יביא הרבה קהל לאצטדיון בדוחא. הצפי ל-2,500 אוהדים של הפועל ת"א.

יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

סכנין למעשה נטולת מטרות רציניות לקראת הישורת האחרונה של הליגה, כאשר מצד אחד הסיכוי שלה להגיע לפלייאוף נמוך מאוד, ומצד שני אין לה סיכוי לרדת לליגה השנייה, דבר שיאפשר לאבוקסיס להתחיל ולבנות את העונה הבאה בצלמו ובדמותו. אוהד קדוסי ששימש כעוזרו במכבי נתניה, יעבוד עם אבוקסיס גם בבני סכנין.