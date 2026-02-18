עימות פיזי בחדר ההלבשה, כולל נשיא בנפיקה

במשחק בין בנפיקה לריאל מדריד קרה פשוט הכל. על כר הדשא ניצחו הלבנים 0:1 את הפורטוגלים, אך ויניסיוס התלונן על עלבון גזעני לכאורה מצד פרסטיאני מיד לאחר מהלך השער. אותו רגע חימם לחלוטין את ההתמודדות והאווירה באצטדיון הלכה והתחממה. שריקות בוז לוויניסיוס, הרחקתו של מוריניו, אמבפה שאיבד עשתונות לחלוטין כשהגן על חברו... הכל מהכל.

אבל לאחר שריקת הסיום האירועים המשיכו להתרחש גם במנהרת חדרי ההלבשה, כך דווח בספרד. העיתונאי סיפר כי נשיא בנפיקה, רוי קוסטה, הגיע לעימות פיזי עם אחד מחברי המשלחת של ריאל מדריד. עם זאת, לאמה הבהיר שלא מדובר בשחקן ולא באיש צוות מקצועי, וכי היה צורך להפריד ביניהם כדי שהעימות לא יסלים.

המתח מכר הדשא עבר למנהרת חדרי ההלבשה, שם הוחלפו קללות, צעקות והרבה עצבים לאחר שריקת הסיום, אך לפי הדיווח רק נשיא בנפיקה ואחד מנציגי ריאל מדריד הגיעו לעימות רציני יותר מאשר חילופי עלבונות.

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)

אווירה אגרסיבית

גם ב-CBS Sports דווח על עימותים בחדרי ההלבשה. לפי כלי התקשורת האמריקאי, סגל בנפיקה ניסה להיכנס לחדר ההלבשה של ריאל מדריד עם סיום המשחק, והחיכוכים בין שני המועדונים הלכו והסלימו. אף שעלו דיווחים רבים על האירועים הללו, שני המועדונים מכחישים את הפרסומים בנוגע למה שהתרחש, כך לפי מקורות ששוחחו עם התקשורת הספרדית באצטדיון האור.

אצטדיון האור ובנפיקה של מוריניו הציבו לריאל מדריד משחק באווירה אגרסיבית מאוד, בסגנון המוכר של המאמן. כעת הכל יוכרע בגומלין בשבוע הבא בברנבאו. השער של ויניסיוס מעניק יתרון קל ללבנים, וארבלואה כבר הבהיר במסיבת העיתונאים שהאצטדיון שלו ממתין בהתלהבות ליריבה. ביום רביעי הבא, הפרק השני והאחרון בסאגה הזו.