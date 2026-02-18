יום רביעי, 18.02.2026 שעה 09:32
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

עימות פיזי בחדר ההלבשה, כולל נשיא בנפיקה

מתיחות במנהרות באצטדיון האור: קטטה התרחשה לכאורה בסמוך לחדר ההלבשה, עיתונאים מספרים שרוי קוסטה התעמת עם גורם בריאל והחיכוכים הלכו והסלימו

|
שחקני ריאל ובנפיקה (רויטרס)
שחקני ריאל ובנפיקה (רויטרס)

במשחק בין בנפיקה לריאל מדריד קרה פשוט הכל. על כר הדשא ניצחו הלבנים 0:1 את הפורטוגלים, אך ויניסיוס התלונן על עלבון גזעני לכאורה מצד פרסטיאני מיד לאחר מהלך השער. אותו רגע חימם לחלוטין את ההתמודדות והאווירה באצטדיון הלכה והתחממה. שריקות בוז לוויניסיוס, הרחקתו של מוריניו, אמבפה שאיבד עשתונות לחלוטין כשהגן על חברו... הכל מהכל.

אבל לאחר שריקת הסיום האירועים המשיכו להתרחש גם במנהרת חדרי ההלבשה, כך דווח בספרד. העיתונאי סיפר כי נשיא בנפיקה, רוי קוסטה, הגיע לעימות פיזי עם אחד מחברי המשלחת של ריאל מדריד. עם זאת, לאמה הבהיר שלא מדובר בשחקן ולא באיש צוות מקצועי, וכי היה צורך להפריד ביניהם כדי שהעימות לא יסלים.

המתח מכר הדשא עבר למנהרת חדרי ההלבשה, שם הוחלפו קללות, צעקות והרבה עצבים לאחר שריקת הסיום, אך לפי הדיווח רק נשיא בנפיקה ואחד מנציגי ריאל מדריד הגיעו לעימות רציני יותר מאשר חילופי עלבונות.

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)

אווירה אגרסיבית

גם ב-CBS Sports דווח על עימותים בחדרי ההלבשה. לפי כלי התקשורת האמריקאי, סגל בנפיקה ניסה להיכנס לחדר ההלבשה של ריאל מדריד עם סיום המשחק, והחיכוכים בין שני המועדונים הלכו והסלימו. אף שעלו דיווחים רבים על האירועים הללו, שני המועדונים מכחישים את הפרסומים בנוגע למה שהתרחש, כך לפי מקורות ששוחחו עם התקשורת הספרדית באצטדיון האור.

אצטדיון האור ובנפיקה של מוריניו הציבו לריאל מדריד משחק באווירה אגרסיבית מאוד, בסגנון המוכר של המאמן. כעת הכל יוכרע בגומלין בשבוע הבא בברנבאו. השער של ויניסיוס מעניק יתרון קל ללבנים, וארבלואה כבר הבהיר במסיבת העיתונאים שהאצטדיון שלו ממתין בהתלהבות ליריבה. ביום רביעי הבא, הפרק השני והאחרון בסאגה הזו.

