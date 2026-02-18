יום רביעי, 18.02.2026 שעה 09:00
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"זה שלי": כך ניקולס אוטאמנדי התגרה בוויניסיוס

הארגנטינאי של בנפיקה הצביע על גביע העולם שמקועקע לו על הגוף ולעג לברזילאי. בנפיקה טוענת: "שחקני ריאל לא היו יכולים לשמוע את מה שטענו ששמעו"

|
ויניסיוס ואוטאמנדי (IMAGO)
ויניסיוס ואוטאמנדי (IMAGO)

ניקולס אוטאמנדי סיפק רגע נוסף של מתיחות במשחק הטעון בין בנפיקה לריאל מדריד באצטדיון האור, כשנכנס לעימות מתוקשר עם ויניסיוס במהלך הדקות האחרונות של ההתמודדות.

המשחק, שהסתיים בניצחון 0:1 של ריאל מדריד, כבר היה רווי אמוציות בעקבות התקרית בה דיווח ויניסיוס לשופט פרנסואה לטקסייה כי ג’אנלוקה פרסטיאני קרא לו "קוף". השופט הפעיל את פרוטוקול האנטי גזענות והמשחק נעצר למספר דקות, כשהאצטדיון השתתק והשחקנים והצוותים המתינו להחלטה. לבסוף לא ננקטה פעולה נוספת והכדור חזר להתגלגל, אך המתח נותר באוויר.

ויניסיוס המשיך להתווכח עם שחקני בנפיקה והפגין מחוות מחאה בכל נגיעה בכדור, ואז הגיע העימות עם אוטאמנדי, קפטן הקבוצה הפורטוגלית.

"זה שלי"

בדקות הסיום, במהלך כדור קרן, ניגש הבלם הארגנטינאי אל ויניסיוס, הרים את חולצתו והצביע על קעקוע גביע העולם על חזהו, תואר בו זכה עם נבחרת ארגנטינה במונדיאל בקטאר ב-2022. לפי קריאת שפתיים שתועדה במצלמות, אוטאמנדי אמר לברזילאי: "זה שלי", כמסר ישיר ומתגרה כלפי מי שהודח עם ברזיל כבר ברבע הגמר של אותו טורניר.

אוטאמנדי מקניט את ויניסיוס (צילום מסך)אוטאמנדי מקניט את ויניסיוס (צילום מסך)

המחווה הפכה לוויראלית בתוך דקות ברשתות החברתיות, ורבים פירשו אותה כסמל להתגרות נוספת בשחקן ריאל מדריד. היו אף מי שהעירו כי לאוטאמנדי יש גם קעקוע של ליאו מסי באחד מצדדיו כשהוא לבוש במדי ארגנטינה, והעלו השערות לגבי לאיזה קעקוע בדיוק הצביע באותו רגע.

זה לא היה החיכוך הראשון בין השניים באותו ערב. כחצי שעה קודם לכן היה אוטאמנדי בין שחקני בנפיקה שביקרו את חגיגת השער של ויניסיוס, במהלך אותו רצף אירועים שהוביל להפעלת פרוטוקול האנטי גזענות.

הקעקוע של אוטאמנדי (אינסטגרם)הקעקוע של אוטאמנדי (אינסטגרם)

בסיום הערב הסוער, ריאל מדריד יצאה עם ניצחון חוץ יקר, בעוד בנפיקה סיימה את המשחק גם עם הרחקתו של ז’וזה מוריניו, השנייה שלו בליגת האלופות, והוא לא יוכל לעמוד על הקווים בגומלין בסנטיאגו ברנבאו.

בנפיקה עצמה תמכה בפרסטיאני ובציוץ שלה במהלך הלילה הוסיפה תמונה שלו עם הכיתוב: “אנחנו איתך”. בנוסף, העלו בקבוצה הפורטוגלית סרטון של התקרית וטענו: “כפי שהתמונות מראות, בהתחשב במרחק, שחקני ריאל מדריד לא היו יכולים לשמוע את מה שאמרו ששמעו”.

