"זה שלי": כך ניקולס אוטאמנדי התגרה בוויניסיוס

ניקולס אוטאמנדי סיפק רגע נוסף של מתיחות במשחק הטעון בין בנפיקה לריאל מדריד באצטדיון האור, כשנכנס לעימות מתוקשר עם ויניסיוס במהלך הדקות האחרונות של ההתמודדות.

המשחק, שהסתיים בניצחון 0:1 של ריאל מדריד, כבר היה רווי אמוציות בעקבות התקרית בה דיווח ויניסיוס לשופט פרנסואה לטקסייה כי ג’אנלוקה פרסטיאני קרא לו "קוף". השופט הפעיל את פרוטוקול האנטי גזענות והמשחק נעצר למספר דקות, כשהאצטדיון השתתק והשחקנים והצוותים המתינו להחלטה. לבסוף לא ננקטה פעולה נוספת והכדור חזר להתגלגל, אך המתח נותר באוויר.

ויניסיוס המשיך להתווכח עם שחקני בנפיקה והפגין מחוות מחאה בכל נגיעה בכדור, ואז הגיע העימות עם אוטאמנדי, קפטן הקבוצה הפורטוגלית.

"זה שלי"

בדקות הסיום, במהלך כדור קרן, ניגש הבלם הארגנטינאי אל ויניסיוס, הרים את חולצתו והצביע על קעקוע גביע העולם על חזהו, תואר בו זכה עם נבחרת ארגנטינה במונדיאל בקטאר ב-2022. לפי קריאת שפתיים שתועדה במצלמות, אוטאמנדי אמר לברזילאי: "זה שלי", כמסר ישיר ומתגרה כלפי מי שהודח עם ברזיל כבר ברבע הגמר של אותו טורניר.

אוטאמנדי מקניט את ויניסיוס (צילום מסך)

המחווה הפכה לוויראלית בתוך דקות ברשתות החברתיות, ורבים פירשו אותה כסמל להתגרות נוספת בשחקן ריאל מדריד. היו אף מי שהעירו כי לאוטאמנדי יש גם קעקוע של ליאו מסי באחד מצדדיו כשהוא לבוש במדי ארגנטינה, והעלו השערות לגבי לאיזה קעקוע בדיוק הצביע באותו רגע.

זה לא היה החיכוך הראשון בין השניים באותו ערב. כחצי שעה קודם לכן היה אוטאמנדי בין שחקני בנפיקה שביקרו את חגיגת השער של ויניסיוס, במהלך אותו רצף אירועים שהוביל להפעלת פרוטוקול האנטי גזענות.

הקעקוע של אוטאמנדי (אינסטגרם)

בסיום הערב הסוער, ריאל מדריד יצאה עם ניצחון חוץ יקר, בעוד בנפיקה סיימה את המשחק גם עם הרחקתו של ז’וזה מוריניו, השנייה שלו בליגת האלופות, והוא לא יוכל לעמוד על הקווים בגומלין בסנטיאגו ברנבאו.

בנפיקה עצמה תמכה בפרסטיאני ובציוץ שלה במהלך הלילה הוסיפה תמונה שלו עם הכיתוב: “אנחנו איתך”. בנוסף, העלו בקבוצה הפורטוגלית סרטון של התקרית וטענו: “כפי שהתמונות מראות, בהתחשב במרחק, שחקני ריאל מדריד לא היו יכולים לשמוע את מה שאמרו ששמעו”.