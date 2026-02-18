סנסציה בדובאי: אלה הדיחה את פאוליני

טורניר דובאי יוקרתי (WTA 1000) סיפק לנו הערב (שלישי) את אחת ההפתעות המרעישות של עונת 2026, כאשר הכוכבת העולה של הטניס העולמי, אלכסנדרה אלה, סיפקה תצוגת תכלית מהממת ושלחה הביתה את המדורגת שישית בעולם, ג'סמין פאוליני (6). זה היה ערב שבו כל התחזיות המוקדמות התנפצו לרסיסים על המשטח הקשה באיחוד האמירויות, כאשר הפיליפינית בת ה-20 לא גילתה שום רגשי נחיתות מול הפיינליסטית של הרולאן גארוס ווימבלדון מ-2024. אלה, שכבר הוכיחה בעבר שהיא קוטלת ענקיות, הציגה טניס אגרסיבי, מדויק וחסר פחד שהוביל אותה לניצחון בשתי מערכות, 1:6, 6:7 (5), תוך שהיא מנצלת את הכלים ההתקפיים שלה כדי לנטרל את המשחק הטקטי של האיטלקייה.

שיעור בטניס מודרני: המערכה הראשונה המושלמת

יסמין פאוליני מגיבה להפתעה על המגרש. (רויטרס)

המשחק נפתח בגישושים הדדיים כאשר שתי השחקניות שמרו על ההגשות בשלושת המשחקונים הראשונים, אך מהרגע הזה ואילך, המגרש היה שייך לשחקנית אחת בלבד. אלה, שהגיעה למשחק חדה כתער, השיגה שבירה קריטית במשחקון הרביעי ומאותו רגע לא הביטה לאחור. הפיליפינית הצעירה הציגה שיפור ניכר באלמנט ההגשה, נתון שאיפשר לה להשתלט על הנקודות כבר מהחבטה הראשונה ולדחוק את פאוליני לעמדה הגנתית הרחק מאחורי הקו האחורי. הדומיננטיות של אלה במערכה הראשונה השתקפה היטב בסטטיסטיקה, כאשר היא זכתה ב-86% מהנקודות בהגשה הראשונה שלה ושיגרה שבעה ווינרים לעומת שניים בלבד של יריבתה. הבליץ נמשך עם שבירה נוספת במשחקון השישי, בדרך לסגירה מהירה ומוחצת של המערכה הראשונה עם 1:6 מהדהד שהשאיר את הקהל בדובאי בהלם מוחלט.

דרמה במדבר: הקאמבק שכמעט קרה

המערכה השנייה התפתחה לקרב חפירות אמיתי, רכבת הרים רגשית שבחנה את קור הרוח של שתי השחקניות. פאוליני, אלופת הטורניר מ-2024, לא התכוונה לוותר בקלות ופתחה את המערכה עם שמירה על ההגשות, אך אלה המשיכה במומנטום ושברה שוב במשחקון השלישי. בדיוק כשנראה היה שהמשחק בורח לאיטלקייה, היא הפגינה את רוח הלחימה המפורסמת שלה, השיגה שבירה ראשונה במשחק והשוותה ל-3:3. הנדנדה נמשכה כאשר אלה שברה מיד בחזרה ועלתה ליתרון 3:5 מבטיח, אך הדרמה הגיעה לשיאה כשהפיליפינית הגישה למשחק. הלחץ דיבר, ופאוליני הצילה שלוש נקודות משחק, שברה את ההגשות של אלה ועלתה ליתרון 5:6 מסוכן. אלה הוכיחה בגרות מנטלית יוצאת דופן, שמרה על קור רוח, כפתה שובר שוויון וניצחה בו 6:7 (5) לאחר קרב צמוד על כל נקודה, כשהיא מכתיבה את הקצב בראלים הארוכים ברגעי ההכרעה.

מריה סאקארי מגיבה במשחק. (רויטרס)

קוטלת הענקיות החדשה והמבחן הבא

הניצחון המרשים הזה מצטרף לרשימה אקסקלוסיבית של הישגים עבור הטניסאית הפיליפינית הצעירה. פאוליני היא שחקנית הטופ-10 השלישית בקריירה שאלה מצליחה להכניע, לאחר שבשנה שעברה הדהימה במיאמי את איגה שוויונטק ומדיסון קיז. היכולת שלה להתעלות מול השמות הגדולים ביותר בסבב מעידה על פוטנציאל עצום ועל כך שמקומה בצמרת העולמית הוא רק עניין של זמן. בשלב שמינית הגמר (Round of 16), אלה תנסה להמשיך את המסע הקסום שלה כשתפגוש את סורנה קירסטאה (32) הרומנייה, במפגש שצפוי להיות מסקרן לא פחות. עבור פאוליני, ההפסד מהווה מכה קשה בניסיון לשחזר את ימי התהילה שלה בדובאי, בעוד אלה מסמנת וי ענק נוסף בקריירה המתפתחת שלה.