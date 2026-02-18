סניידר: שפרסטיאני יהיה גבר ולא יכסה את הפה

שחקן העבר והפרשן ווסלי סניידר התייחס בחריפות לתקרית בין ג’אנלוקה פרסטיאני לוויניסיוס במשחק אמש (שלישי) בו ניצחה ריאל מדריד 0:1 את בנפיקה ליסבון בפלייאוף ליגת האלופות, ולא חסך בביקורת כלפי שחקן בנפיקה.

"פרסטיאני צריך להיות גבר, ולא לכסות את הפה כשהוא אומר את זה לוויניסיוס. אם אתה כבר אומר את זה, לפחות תגיד בלי לכסות את הפה", אמר ההולנדי. בהמשך הוסיף בזעם: "זה סקנדל שאנשים עדיין ממשיכים לקרוא לשחורים 'קוף'".

סניידר אף הדגיש נקודה נוספת: "אה, ועוד משהו. לפרסטיאני יש ממש חברים שחורים לקבוצה, מה לכל הרוחות הם אמורים לחשוב?!".

ווסלי סניידר (IMAGO)

ברזיל מאחורי ויניסיוס

במקביל, גם ההתאחדות הברזילאית פרסמה הצהרה רשמית של תמיכה בכוכב ריאל מדריד: "עומדים בסולידריות עם ויניסיוס ג'וניור, קורבן לעוד מעשה גזענות, לאחר שכבש עבור ריאל מדריד נגד בנפיקה בליסבון".

בהודעה נכתב עוד: "גזענות היא פשע. היא בלתי מתקבלת על הדעת. אין לה מקום בכדורגל או בשום מקום אחר. וויני, אתה לא לבד".

ויניסיוס מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

עוד הוסיפה ההתאחדות: "ההחלטה שלך להפעיל את הפרוטוקול היא דוגמה לאומץ ולכבוד. אנחנו גאים בך".

לסיום הבהירו: "נמשיך לעמוד איתנים במאבק נגד כל צורות האפליה. אנחנו לצידך. תמיד".