זו הגרסה של שחקן בנפיקה לתקרית עם ויניסיוס

חדר ההלבשה של ריאל מדריד התייצב מאחורי ויניסיוס לאחר התקרית עם ג’אנלוקה פרסטיאני במשחק מול בנפיקה באצטדיון האור. אורליאן טשואמני ופדריקו ואלוורדה דיברו לאחר הניצחון 0:1 במשחק הראשון של פלייאוף ליגת האלופות, והתייחסו הן למשחק עצמו והן למה שהתרחש בין הברזילאי לארגנטינאי. בכותרות בספרד נכתב על ויניסיוס: “התליין של בנפיקה, וגם קורבן”, “גולאסו ומבוכה”.

טשואמני נשאל תחילה על מצבו של ויניסיוס והשיב: "האמת היא שזה לא יכול לקרות. נאמר לנו שהילד קרא לו 'קוף' כשהוא מכסה את הפה עם החולצה. אחר כך הוא אומר שהוא לא אמר כלום, שהוא אמר 'הומואים', אבל זה לא משנה. דיברנו כקבוצה וויני אמר לנו שצריך להמשיך לשחק. אני לא יודע מה לומר. נדבר על זה. זה לא יכול לקרות".

על השיחה עם ארבלואה אמר: "אם יש בעיה כקבוצה, נצא החוצה. אבל דיברנו על זה ואמרנו שצריך לשחק. שיחקנו, ניצחנו, ועכשיו אנחנו נוסעים לברנבאו".

קיליאן אמבפה מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

בנוגע לניצחון עצמו, מעבר למה שקרה עם ויניסיוס, הוסיף הקשר הצרפתי: "קשה מאוד לשחק כאן. עם הקהל, עם הקבוצה... 15 הדקות הראשונות קשות מאוד, אבל שיחקנו משחק טוב. מאוד מלוכדים, וזה הדבר החשוב ביותר. אם נמשיך כך, ננצח הרבה משחקים, ננצח מאבקים, נחטוף כדורים...".

עוד אמר טשואמני: "האמת היא שלפתוח עם ויני וקיליאן כחלוצים זה מופת. עם האיכות שלהם אנחנו יכולים להשיג הרבה. אנחנו הולכים לנצח הרבה משחקים".

"אנחנו גאים בוויניסיוס"

פדריקו ואלוורדה התייחס גם הוא לעלבון שספג ויניסיוס: "לא ידוע מה הוא אמר לו. לפי כל החברים שהיו לידם, הם שמעו משהו מאוד מגעיל. הרבה אנשים נאבקים בנושא הזה. ויניסיוס הוא אחד מהם. חבל שעם כל כך הרבה מצלמות זה לא הוקלט... אם אתה מכסה את הפה כדי לומר משהו... אנחנו גאים בוויניסיוס ובמשחק הגדול שלו".

ויניסיוס מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

על האפשרות לרדת מהמגרש אמר: "העלבון חמור מאוד. זה קרה הרבה פעמים בעבר. כחברים לקבוצה אנחנו צריכים לעזור ולתמוך בו. קשה לי להאמין שלא הייתה מצלמה שראתה את זה".

ולבסוף סיכם ואלוורדה את ההופעה והתוצאה: "אנחנו צריכים לקחת את הניצחון. ויניסיוס ואמבפה עזרו לנו מאוד בהגנה ועם מהלכים מרהיבים".

גם בנושא הסולידריות הקבוצתית הדגיש: "אם כולנו רצים עוד קצת כדי ללחוץ, לחטוף, להגן... זה הרבה יותר קל. בהכול".