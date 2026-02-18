ראפיניה: זה מאוד מסובך לשחק כשהחוקים שונים

הסערה סביב ההפסד של ברצלונה לג'ירונה (2:1) ממשיכה להדהד, והפעם מכיוונו של אחד הקפטנים של הבלאוגרנה. פאו קובארסי, ז’ואן גארסיה וג’רארד מרטין ביקרו את השיפוט מיד בסיום המשחק וכעת מגיע תורו של ראפיניה לשבור שתיקה.

הברזילאי, הקפטן הרביעי של הקבוצה, פרסם סטורי באינסטגרם ובו עקיצה ברורה כלפי צוות השיפוט וה-VAR: "ובכן, יש לנו הרבה דברים לשפר, אבל לא רק לנו. זה מאוד מסובך כשהחוקים שונים אם זה לטובתך או נגדך. אבל אם צריך לשחק נגד כולם כדי לנצח - אין בעיה, נעשה את זה".

המסר אמנם לא הזכיר במפורש את השופט ססאר סוטו גראדו, אך הכוונה הייתה ברורה. ברצלונה זעמה על ההחלטה לא לפסול את שער הניצחון של ג’ירונה בדקה ה-86, אחרי דריכה ברורה על ז’ול קונדה במהלך שהוביל לשער של פראן בלטרן.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

בסיום המשחק נראה ראפיניה, שהוחלף בדקה ה-63 לאחר שחזר משבועיים של היעדרות, כשהוא משוחח בלהט עם השופט יחד עם רונאלד אראוחו והמאמן האנזי פליק. השלושה מחו על כך שלא נשרקה עבירה וגם על העובדה שה-VAR לא התערב.

השער – לא הטענה היחידה של בארסה

גם במחצית הראשונה הייתה מחלוקת: בברצלונה טענו כי ה-VAR היה צריך להתריע בפני סוטו גראדו על כך שבריאן חיל נכנס לרחבה לפני שלאמין ימאל בעט את הפנדל שפגע בקורה. קשר ג’ירונה אף היה מעורב בניסיון להגיע לריבאונד מול פרנקי דה יונג - מהלך שלטענת הקטלונים היה צריך להוביל לבעיטה מחודשת.

ראפיניה למעשה מיישר קו עם עמדת המועדון. נשיא ברצלונה בזמני, ראפה יוסטה, כבר שלח מכתב רשמי להתאחדות הספרדית (RFEF), לוועדת השופטים (CTA) ולאחראי על ה-VAR, ובו טען לאי אחידות בקריטריונים השיפוטיים. במכתב צורפו, לפי הדיווחים, דוגמאות מצולמות להחלטות שלטענת המועדון פגעו קשות בבארסה והיטיבו עם יריבותיה.