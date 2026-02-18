יום רביעי, 18.02.2026 שעה 09:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

ראפיניה: זה מאוד מסובך לשחק כשהחוקים שונים

כוכב ברצלונה על אישור שער הניצחון של ג'ירונה אחרי הדריכה על קונדה: "יש לנו הרבה מה לשפר, אבל לא רק לנו. אם צריך לשחק נגד כולם, נעשה את זה"

ראפיניה משוחח עם השופט בסיום (IMAGO)
ראפיניה משוחח עם השופט בסיום (IMAGO)

הסערה סביב ההפסד של ברצלונה לג'ירונה (2:1) ממשיכה להדהד, והפעם מכיוונו של אחד הקפטנים של הבלאוגרנה. פאו קובארסי, ז’ואן גארסיה וג’רארד מרטין ביקרו את השיפוט מיד בסיום המשחק וכעת מגיע תורו של ראפיניה לשבור שתיקה.

הברזילאי, הקפטן הרביעי של הקבוצה, פרסם סטורי באינסטגרם ובו עקיצה ברורה כלפי צוות השיפוט וה-VAR: "ובכן, יש לנו הרבה דברים לשפר, אבל לא רק לנו. זה מאוד מסובך כשהחוקים שונים אם זה לטובתך או נגדך. אבל אם צריך לשחק נגד כולם כדי לנצח - אין בעיה, נעשה את זה".

המסר אמנם לא הזכיר במפורש את השופט ססאר סוטו גראדו, אך הכוונה הייתה ברורה. ברצלונה זעמה על ההחלטה לא לפסול את שער הניצחון של ג’ירונה בדקה ה-86, אחרי דריכה ברורה על ז’ול קונדה במהלך שהוביל לשער של פראן בלטרן.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

בסיום המשחק נראה ראפיניה, שהוחלף בדקה ה-63 לאחר שחזר משבועיים של היעדרות, כשהוא משוחח בלהט עם השופט יחד עם רונאלד אראוחו והמאמן האנזי פליק. השלושה מחו על כך שלא נשרקה עבירה וגם על העובדה שה-VAR לא התערב.

השער – לא הטענה היחידה של בארסה

גם במחצית הראשונה הייתה מחלוקת: בברצלונה טענו כי ה-VAR היה צריך להתריע בפני סוטו גראדו על כך שבריאן חיל נכנס לרחבה לפני שלאמין ימאל בעט את הפנדל שפגע בקורה. קשר ג’ירונה אף היה מעורב בניסיון להגיע לריבאונד מול פרנקי דה יונג - מהלך שלטענת הקטלונים היה צריך להוביל לבעיטה מחודשת.

ראפיניה למעשה מיישר קו עם עמדת המועדון. נשיא ברצלונה בזמני, ראפה יוסטה, כבר שלח מכתב רשמי להתאחדות הספרדית (RFEF), לוועדת השופטים (CTA) ולאחראי על ה-VAR, ובו טען לאי אחידות בקריטריונים השיפוטיים. במכתב צורפו, לפי הדיווחים, דוגמאות מצולמות להחלטות שלטענת המועדון פגעו קשות בבארסה והיטיבו עם יריבותיה.

