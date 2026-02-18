יום רביעי, 18.02.2026 שעה 09:29
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"לשופט היה דף שכתוב בו מי לא יכול לקבל צהוב"

מוריניו תקף: "בנפיקה לא מועדון גזעני, אוזביו שהוא אגדה פה שחור. כשזה קורה בהרבה אצטדיונים עם אותו שחקן יש משהו שלא עובד". ומה אמר לווינסיוס?

|
מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)
מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)

ז'וזה מוריניו לא חסך במילים לאחר ההפסד 1:0 של בנפיקה לריאל מדריד אמש, במסגרת פלייאוף ליגת האלופות. המאמן הפורטוגלי הופיע במסיבת העיתונאים, והתייחס להרחקתו, לשער של ויניסיוס, וגם לתלונה של הברזילאי על קללה גזענית לכאורה מצד פרסטיאני.

"לשופט היה דף שבו כתוב מי לא יכול לקבל צהוב"

בראיון המהיר נשאל מוריניו על מצבו של פרסטיאני והאם הוא מתחרט על הדברים שיוחסו לו כלפי ויניסיוס. "מתחרט על מה?", השיב המאמן. "דיברתי עם שניהם. ויניסיוס אומר דבר אחד ופרסטיאני אומר דבר אחר. אני גם לא רוצה לומר שאני 100% תומך בפרסטיאני, אבל אני לא יכול להגיד שמה שוויניסיוס סיפר לי הוא האמת. אני לא יכול, אני לא יודע. רק עד השער זה היה משחק גדול. בנפיקה פתחה טוב מאוד, ריאל מדריד הייתה חזקה מאוד, אבל סביב הדקה ה-30 או ה-35 הם שינו את המשחק. ואז ויניסיוס כובש שער שרק הוא או אמבפה יכולים לכבוש. אחרי זה היו צריכים להוציא אותו על הכתפיים של החברים שלו ולא לגרום ל-60,000 אנשים באצטדיון הזה לכעוס. זה כל מה שאני אומר".

כשנשאל האם לדעתו ויניסיוס התגרה בקהל, השיב מוריניו: "זה קורה... בכמה מדינות זה קרה? בכמה אצטדיונים? כמה? כמה? הוא שחקן מעולם אחר, אני אוהב אותו. אבל אתה כובש שער כזה... אז אתה יורד על הכתפיים של החברים שלך. המשחק נגמר, זהו, נגמר".

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

על הרחקתו, לאחר שלטענתו דרש כרטיס צהוב שני לוויניסיוס, אמר: "לא... לא... הורחקתי כי אמרתי משהו מאוד ברור: לשופט היה דף שבו כתוב 'טשואמני, קאררס והאוסן לא יכולים לקבל כרטיס צהוב'. והוא סירב להזהיר את קאררס או את טשואמני. אמרתי את זה לשופט. ישבתי על הספסל ב-1,400 משחקים והוא ידע בדיוק את מי הוא יכול להזהיר ואת מי לא. כולנו יודעים איך זה עובד. מדריד הייתה ראויה לניצחון, היא הייתה חזקה יותר".

בהתייחס לכך שלא יוכל לשבת על הספסל בגומלין בברנבאו, הוסיף: "לא אוכל ללכת לחדר ההלבשה, לתקשר עם הקבוצה, וזה יהיה קשה עבורי. אבל הצוות והעוזרים שלי שם והם יעשו את העבודה שלהם".

במסיבת העיתונאים הרחיב מוריניו על האירועים: "כבר אמרתי את זה בראיון המהיר וניסיתי להיות יותר מאוזן מארבלואה ואמבפה. זה לא שאני רוצה להגיד שוויניסיוס שקרן והילד שלי מדהים. הם הלכו בדרך אחרת. זה קורה בכל כך הרבה אצטדיונים ותמיד אותו דבר... משהו לא עובד. ויניסיוס כבש שער פנטסטי. למה הוא לא חגג כמו אאוזביו, כמו פלה, כמו די סטפנו? למה הוא לא? המשחק נגמר במהלך הזה".

ויניסיוס וארבלואה (IMAGO)ויניסיוס וארבלואה (IMAGO)

כשנשאל האם ביקש כרטיס צהוב שני לוויניסיוס, השיב בקצרה: "אני לא רוצה לומר יותר. אימנתי מעל 1,300 משחקים. השופט ידע למי כבר היה כרטיס צהוב". מוריניו גם חשף מה אמר לארבלואה: "אמרתי לארבלואה שאם הוא כבש שער מרהיב, למה הוא מתנהג בטיפשות בפינה?".

לקראת משחק הגומלין בחוץ, למרות התוצאה השלילית, סיכם: "אני אוהב את זה, אבל אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. זו תהיה משימה קשה מאוד. אבל יש לנו סיכוי".

בהמשך הוסיף המאמן הפורטוגלי מסר נוסף וברור: "כשזה קורה בכל כך הרבה אצטדיונים, תמיד עם אותו שחקן, יש משהו שלא עובד. אמרתי לוויניסיוס: 'כבשת שער נפלא כזה, למה חגגת כך? למה שלא תחגוג כמו די סטפנו, כמו פלה, אאוזביו... למה אי אפשר לחגוג שער רק עם השמחה של להיות שחקן גדול?' אני לא מבין".

מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)

ולסיום הדגיש: "אמרתי לוויני שהחגיגה הייתה צריכה להיות אחרת. למועדון הזה יש את אאוזביו כאגדה, שחקן שחור... בנפיקה אינה מועדון גזעני".

