"אתה גזען מז***", "הוא לא יכול לשחק באלופות"

סערת הגזענות במהלך הניצחון של ריאל מדריד 0:1 על בנפיקה נמשכת: אחרי התגובה החריפה של ויניסיוס ג'וניור, הגיע תורו של קיליאן אמבפה - והוא לא חסך במילים. הכוכב הצרפתי תקף חזיתית את ג'אנלוקה פרסטיאני והבהיר כי לדעתו הארגנטינאי כלל לא צריך להמשיך לשחק בליגת האלופות.

"השחקן מספר 25 קרא לוויניסיוס ‘קוף’ חמש פעמים. אני ראיתי את זה", אמר אמבפה באיזור הראיונות לאחר המשחק. הצרפתי הוסיף אמירה קשה במיוחד: "הבן אדם הזה הוא לא הקולגה שלי למקצוע. הוא לא צריך לחזור לשחק בצ’מפיונס".

על פי תיעוד שפורסם, אמבפה נראה במהלך המהומה על כר הדשא כשהוא צועק לעבר פרסטיאני: "אתה גזען מז***! אתה גזען מז***!", שוב ושוב. הדברים נאמרו רגעים לאחר שהופעל פרוטוקול הגזענות על ידי השופט הצרפתי פרנסואה לטקסייה, שעצר את המשחק בין ריאל לבנפיקה.

קיליאן אמבפה וז'וזה מוריניו (IMAGO)

ויניסיוס אף התיישב על הספסל וסירב בתחילה לחזור למגרש, ושחקני ריאל הקיפו את פרסטיאני בזעם. בהמשך הסביר אורליאן טשואמני: "ויני אמר לנו שהוא שמע שקראו לו ‘קוף’. הוא (פרסטיאני) טען שלא אמר כלום, או שאמר משהו אחר… אני לא יודע. ויני ביקש שנמשיך לשחק".

"יש משהו חשוב יותר מהמשחק"

אמבפה הדגיש כי מבחינתו הסיפור חורג מכדורגל: "אנחנו צריכים להוות דוגמה לכל הילדים שמסתכלים עלינו. יש דברים שאי אפשר לקבל. אין לי שום דבר נגד בנפיקה, לא נגד המועדון ולא נגד המאמן שלהם, שלדעתי הוא מהטובים ביותר. בנפיקה היא המועדון הגדול ביותר בפורטוגל ואחד הגדולים בהיסטוריה. אבל אי אפשר לקבל ששחקן שמשחק במפעל הבכיר באירופה יתנהג כך".

עוד הוסיף: "הילד הזה לא ראוי לשחק יותר בליגת האלופות. עכשיו נראה מה יקרה. ניתן לאופ"א לעשות את העבודה שלה - יש לה מקרה חמור ואני מקווה שהיא תפעל".

ויניסיוס מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

כשנשאל האם פרסטיאני התנצל, השיב אמבפה בעקיצה: "ראית את הפרצוף שלו? התנצלות? אנחנו לא טיפשים. אני לא מושלם, אבל דברים כאלה אני לא מעביר הלאה. הוא צעיר - איך אפשר להגיד דברים כאלה על מגרש כדורגל?".

בנוגע לאפשרות של ירידה מהמגרש, סיפר: "שאלתי את ויני מה הוא רוצה לעשות. כל החלטה - נעשה כקבוצה. לעולם לא נשאיר אותו לבד. אם דבר כזה היה קורה לך – איך היית מרגיש?".

את דבריו חתם במסר ברור: "זאת ליגת האלופות, ניצחנו, אבל יש משהו חשוב יותר מהכדורגל. צריך להסביר את זה כדי שגם הצעירים יבינו".