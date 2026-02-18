יום רביעי, 18.02.2026 שעה 02:12
כדורגל עולמי

״יעדנו להתגבר על המבחן הזה, זה לא היה קל״

מאמן פ.ס.ז׳, לואיס אנריקה, דיבר לאחר הניצחון על מונאקו: ״ספגנו שער מוקדם והמשחק הלך לכיוון אחר, שמח שחזרנו״. וגם: מה אמר על דזירה דואה?

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

משחקי אמש (שלישי) בפלייאוף ליגת האלופות סיפקו כדורגל במיטבו. במוקד, פאריס סן ז'רמן הכניעה את מונאקו 2:3 בחוץ בדרבי צרפתי מטורף, שכלל מהפך אדיר ומשחק רב שערים.

בסיום, מאמן פ.ס.ז׳, לואיס אנריקה, אמר: ״המשחק התפתח מיוחד כי ספגנו שער כבר במהלך הראשון, לאחר מכן הם שיחקו עם המון ביטחון והיה מאוד מסובך לחזור לעניינים, כי איבדנו את הביטחון שלנו במהירות. אבל אני חושב שידענו להתגבר על המבחן הזה. הקבוצה הייתה סנסציונית כי זה היה מאוד מסובך״.

המאמן הוסיף: ״זה נורמלי שזה קשה. אנחנו קבוצה מאוד צעירה, אבל יש עלינו לחץ נוסף, הלחץ של החובה לנצח בכל משחק. אני רוצה להודות לאוהדים שלנו. מעולם לא ראיתי, לא כשחקן ולא כמאמן, קהל כזה. תודה להם, המשחק הזה היה בשבילם״.

אנריקה התייחס גם לדזירה דואה ואמר: ״כולם 'שחטו' אותו בשבוע האחרון. הוא שחקן מדהים, אני מאוד שמח עבורו כי מגיע לו להציג יכולת כזו. הוא חשוב לנו מאוד״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */