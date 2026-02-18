״יעדנו להתגבר על המבחן הזה, זה לא היה קל״

משחקי אמש (שלישי) בפלייאוף ליגת האלופות סיפקו כדורגל במיטבו. במוקד, פאריס סן ז'רמן הכניעה את מונאקו 2:3 בחוץ בדרבי צרפתי מטורף, שכלל מהפך אדיר ומשחק רב שערים.

בסיום, מאמן פ.ס.ז׳, לואיס אנריקה, אמר: ״המשחק התפתח מיוחד כי ספגנו שער כבר במהלך הראשון, לאחר מכן הם שיחקו עם המון ביטחון והיה מאוד מסובך לחזור לעניינים, כי איבדנו את הביטחון שלנו במהירות. אבל אני חושב שידענו להתגבר על המבחן הזה. הקבוצה הייתה סנסציונית כי זה היה מאוד מסובך״.

המאמן הוסיף: ״זה נורמלי שזה קשה. אנחנו קבוצה מאוד צעירה, אבל יש עלינו לחץ נוסף, הלחץ של החובה לנצח בכל משחק. אני רוצה להודות לאוהדים שלנו. מעולם לא ראיתי, לא כשחקן ולא כמאמן, קהל כזה. תודה להם, המשחק הזה היה בשבילם״.

אנריקה התייחס גם לדזירה דואה ואמר: ״כולם 'שחטו' אותו בשבוע האחרון. הוא שחקן מדהים, אני מאוד שמח עבורו כי מגיע לו להציג יכולת כזו. הוא חשוב לנו מאוד״.