יום רביעי, 18.02.2026 שעה 02:11
כדורגל עולמי

ויניסיוס במסר אחרי המהומה: "נתראה בברנבאו"

כוכב ריאל לא נשאר חייב אחרי ה-0:1 על בנפיקה והעלה לאינסטגרם תמונות חגיגה עם מסר נוקב. ארבלואה: "תמיד נעמוד מאחוריו, אנו מאוחדים, נמות יחד"

|
ויניסיוס וארבלואה (IMAGO)
ויניסיוס וארבלואה (IMAGO)

ריאל מדריד התארחה אמש (שלישי) אצל בנפיקה ליסבון למשחק הראשון במסגרת שלב הפלייאוף של ליגת האלופות למשחק חם שכלל בעיקר הרבה עצבים ומהומות סביב חגיגת השער הענק של ויניסיוס ג’וניור, שגם נתן לבלאנקוס 0:1 חשוב לקראת הגומלין.

לאחר המשחק מאמן ריאל, אלברו ארבלואה, התייחס קודם כל ליכולת של קבוצתו: “הסינרגיה בין טרנט-פדה-ארדה באגף הימני? כן, זה משהו שדיברנו עליו במיוחד לפני המשחק. שלושתם עושים עבודה מדהימה, התכונות שלהם מתאימות אחת לשנייה, והן הופכות אותנו להרבה יותר טובים”.

לאחר מכן התייחס המאמן גם לסוגיית ויניסיוס ופרסטיאני: “תשאלו את השחקן של בנפיקה מה קרה. יש לנו אפס סובלנות לגזענות, זה לא יכול לקרות. תמיד נעמוד מאחורי ויניסיוס, אנחנו מאוחדים, נמות ביחד. החזרה למגרש? ויני החליט מה לעשות, היינו מקבלים כל מה שהיה מחליט”. גם ויניסיוס עצמו לא נשאר חייב ובסוף המשחק העלה פוסט לחשבון האינסטגרם שלו בו רשם: “נתראה בברנבאו”.

ויניסיוס ואלברו ארבלואה (רויטרס)ויניסיוס ואלברו ארבלואה (רויטרס)

פדה ואלוורדה שיתף לאחר האירוע: לא רק ויני שמע את זה, כל אחד מהשחקנים שלנו שהיה ליד פרסטיאני שמע את האמירה הזאת. הוא אמר מילה ממש רעה ופתטית”. אורליאן טשואמני הצטרף: “כולנו הסכמנו שצריך לרדת מהמגרש, אבל אחרי שדיברנו הבנו שאנחנו צריכים לעלות ופשוט לנצח אותם”.

ויניסיוס מקבל צהוב (רויטרס)ויניסיוס מקבל צהוב (רויטרס)

גם כוכב העבר הצרפתי, תיירי הנרי, התייחס למקרה: “הדבר הכי גרוע זה שאי אפשר להוכיח את זה. בוודאי שהוא יגיד שהוא לא אמר כלום, הוא אמר לאמבפה שהוא לא אמר את זה, אבל אתה לא יכול לכסות את הפה שלך ולהגיד ‘לא אמרתי’. אני באמת לא יודע מה לומר, ויני הפך לקורבן. הוא לא יכול היה להגביה קרן, הוא לא יכל לעשות כלום. אנשים זרקו עליו בקבוקים, אין להם מושג מה הולך במגרש”.

כוכב עבר נוסף שנחלץ לעזרתו של שחקן הכנף הברזילאי הוא וויין רוני, שאמר: “למה בכלל ויני לא יכול לחגוג ככה? ראינו חגיגות כאלה כל כך הרבה פעמים”. 

