ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

כך מעבר אבוקסיס לסכנין ישפיע על מכבי נתניה

היהלומים יחסכו קרוב ל-200,000 שקלים. לקראת בית"ר: האריס ערך אימון כמעט מלא, פדריניו ייכלל בסגל. בקבוצה יערכו טקס לאינו. וגם: מכירת הכרטיסים

|
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

הניצחון המשכנע של מכבי נתניה 0:4 ביום שבת על מכבי בני ריינה, בתוספת הפסדה של הפועל פ"ת להפועל חיפה, החיו מחדש ובגדול את חלום הפלייאוף העליון של היהלומים, כשביום שני תגיע סגנית המוליכה בית"ר ירושלים לאצטדיון "מרים".

בינתיים, בנתניה שמחו לשמוע על סיכומו של מאמן הקבוצה לשעבר, יוסי אבוקסיס, בבני סכנין. שלושה וחצי חודשים לסיום חוזהו עד תום העונה, נתניה צפויה לחסוך על פי הסכמו של המאמן היוצא עם המועדון, סכום הקרוב ל-200,000 שקלים נטו. כזכור, אבוקסיס השתכר בנתניה כ-60,000 שקלים נטו בחודש.

נחזור למשחק מול הירושלמים. הקבוצה של רוני לוי, בה הושקע לא מעט כסף על-מנת להתחזק, עשויה לקבל בחזרה לסגל את ווילסון האריס, שהשלים אתמול אימון כמעט מלא, כאשר לקראת סוף השבוע יוכרע אם ישותף. גם פדריניו, מגביר קצב באימונים ואמור להיכלל בסגל, כאשר ג'וניור דיומנדה יחזור מצהובים.

בנתניה, שיצאו במבצעים אטרקטיביים של כרטיס כפול למשחק בשני ולזה שייערך במחזור האחרון מול הפועל חיפה, אפשרו לאוהדים להצביע ברגליים, כאשר הבהירו כי אם יירכשו 1000 כרטיסים ליציע המזרחי, הוא יהיה בשליטה כמעט מוחלטת של הקבוצה הביתית. אם לא, המכירה אליו תועבר לקבוצת החוץ שצפויה לרכוש את כל הכרטיסים.

נכון לכרגע, פחות מ-500 כרטיסים נמכרו ליהלומים ליציע המזרחי ואם אוהדי נתניה לא יתעוררו בשעות הקרובות, יתקבל שוויון בין הקהלים בחלוקת היציעים. עוד לפני המשחק, יערכו היהלומים טקס לשחקן הקבוצה לשעבר, בוריס אינו, שחתם אצל הקבוצה של ברק יצחקי בחלון ההעברות של ינואר. טקס לזכרו של שחקן העבר של המועדון, ויקטור סרוסי ז"ל, שהלך לעולמו בשבוע שעבר, ייערך גם כן.

