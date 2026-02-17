מגעיל: ויניסיוס טען לגזענות מצד שחקן בנפיקה

ויניסיוס הוא שחקן שתמיד מושך אש, בין אם זה בגלל היכולת שלו על המגרש או בגלל ההתנהגות המעוררת מחלוקת שלו לעתים. עם זאת, קו אדום נחצה במשחק הערב (שלישי) של ריאל מדריד מול בנפיקה בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, כשהברזילאי טען כי שחקן היריבה, גיאנלוקה פרסטיאני, זרק לו הערות גזעניות.

הכל התחיל מהשער הנהדר שהבקיע הברזילאי, שלאחריו הלך אל דגל הקרן ורקד, דבר שהקהל המקומי לא אהב בכלל. חפצים החלו להיזרק לעברו וקריאות בוז נשמעו מרחבי האצטדיון, כשהדבר אף גרם למהומה על כר הדשא כששחקני שתי הקבוצות החלו לריב אחד עם השני.

גיאנלוקה פרסטיאני לקח את זה צעד אחד רחוק מדי, ובמהלך העימות שלו עם ויניסיוס הוא זרק לו הערות גזעניות, לפחות על פי טענותיו של הברזילאי, שאף קיבל כרטיס צהוב בטענה כי הוא התחיל את העימות. יש לציין ששחקנה של בנפיקה שם את היד על פיו ברוב שלבי העימות, כך שלא היה ניתן לקרוא את שפתיו ולהבין באמת מה אמר.

ויניסיוס מקבל צהוב (רויטרס)

השופט הפסיק מיד את המשחק

ויניסיוס פנה לשופט המשחק, שמיד החליט על הפסקתו, כשהברזילאי עצמו ירד לשבת בספסל. גם מאמן בנפיקה, ז’וז’ה מוריניו, התגייס למשימה וניסה להרגיע את ויניסיוס, ולאחר 10 דקות של הפסקה השופט החליט על חידוש המשחק, מבלי לשלוף אף כרטיס לפרסטיאני.