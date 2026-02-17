יום רביעי, 18.02.2026 שעה 00:31
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

באיטליה קוטלים: "זוהמה", "משחקים בלי שוער"

לאחר התבוסה המביכה של יובנטוס 5:2 לגלאטסראיי, אתרי הספורט באיטליה ביקרו את ההופעה. די גרגוריו במוקד, ספאלטי, קופמיינרס ולוקאטלי סיפקו הסברים

|
שחקני יובנטוס מאוכזבים (IMAGO)
שחקני יובנטוס מאוכזבים (IMAGO)

יובנטוס תחזור מאיסטנבול עם תחושות קשות ואכזבה ענקית, לאחר הפסד החוץ 5:2 לגלאטסראיי במסגרת המשחק הראשון של שלב פלייאוף ליגת האלופות.  סיקור המשחק ב’טוטוספורט’ התייחס להופעה הקבוצתית העגומה: “איזה בלגן, זוהמה”. בנוסף, ביקורות רבות הופנו לעברו של השוער מיקלה די גרגוריו: "משחקת בלי שוער".

מאמנה של הקבוצה האיטלקית, לוצ'אנו ספאלטי, דיבר לאחר התבוסה וקבע כי קבוצתו ביצעה "שלושה צעדים אחורה", כשהוא מדגיש: "סיימנו את המחצית הראשונה בצורה גרועה, ניסינו לסדר את העניינים אבל ירדנו מבחינת אישיות ואופי". ספאלטי ביקר את ניהול המשחק תחת לחץ, והבהיר לקראת הגומלין כי עליהם לקחת אחריות: "איך אעבוד השבוע והאם אנסה לייצר קאמבק? זה תמיד המצב עכשיו אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו מקצוענים, אנחנו צריכים לתת דין וחשבון לאנשים".

הקשר ההולנדי וכובש שני השערים לזכות יובה, תון קופמיינרס, שיתף: "הייתה לנו מחצית ראשונה טובה, שני שערים נהדרים, אבל אמרנו לעצמנו שצריך להחזיק בכדור יותר, ולמנוע מהם להגיע לקו ההגנה שלנו". הקשר לא הסתיר את אכזבתו מההמשך והוסיף: "אני לא יכול להיות שמח כשאני מסתכל על המחצית השנייה. זה לא משנה שכבשת שני שערים כשאתה סופג חמישה".

מנואל לוקאטלי עם הכדור (רויטרס)מנואל לוקאטלי עם הכדור (רויטרס)

גם הבלם, מנואל לוקאטלי, שנראה המום בסיום ניתח את הקריסה והתייחס לדבריו של המאמן ספאלטי: "המאמן אמר שהלכנו שלושה צעדים אחורה? הוא אמר את זה גם לנו, עשינו טעויות קריטיות בדריבל שנתנו להם כוח. אירוע הכרטיס האדום השפיע על המשחק, התקשינו ולא הייתה לנו את אותה תגובה כמו שהצגנו בסן סירו".

כעת, יובנטוס ניצבת בפני אתגר קשוח במיוחד לקראת הגומלין בשבוע הבא בטורינו (רביעי, 22:00), כשהיא זקוקה לניצחון בהפרש של שלושה שערים לפחות כדי לשמור על סיכוי להעפיל. לוקאטלי הודה כי קשה לדבר על קאמבק כרגע, אך הבטיח: "בבית ניתן את הכל, אנחנו חייבים להאמין בזה ולשים בזה את הלב שלנו". קופמיינרס סיכם בנימה פרקטית לקראת השבוע הגורלי: "אנחנו צריכים לצפות בווידאו כדי להשתפר ולכבוש לפחות שלושה שערים בשבוע הבא. אלו צעדי צמיחה שאנחנו חייבים לעשות, ומהר".  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */