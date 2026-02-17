באיטליה קוטלים: "זוהמה", "משחקים בלי שוער"

יובנטוס תחזור מאיסטנבול עם תחושות קשות ואכזבה ענקית, לאחר הפסד החוץ 5:2 לגלאטסראיי במסגרת המשחק הראשון של שלב פלייאוף ליגת האלופות. סיקור המשחק ב’טוטוספורט’ התייחס להופעה הקבוצתית העגומה: “איזה בלגן, זוהמה”. בנוסף, ביקורות רבות הופנו לעברו של השוער מיקלה די גרגוריו: "משחקת בלי שוער".

מאמנה של הקבוצה האיטלקית, לוצ'אנו ספאלטי, דיבר לאחר התבוסה וקבע כי קבוצתו ביצעה "שלושה צעדים אחורה", כשהוא מדגיש: "סיימנו את המחצית הראשונה בצורה גרועה, ניסינו לסדר את העניינים אבל ירדנו מבחינת אישיות ואופי". ספאלטי ביקר את ניהול המשחק תחת לחץ, והבהיר לקראת הגומלין כי עליהם לקחת אחריות: "איך אעבוד השבוע והאם אנסה לייצר קאמבק? זה תמיד המצב עכשיו אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו מקצוענים, אנחנו צריכים לתת דין וחשבון לאנשים".

הקשר ההולנדי וכובש שני השערים לזכות יובה, תון קופמיינרס, שיתף: "הייתה לנו מחצית ראשונה טובה, שני שערים נהדרים, אבל אמרנו לעצמנו שצריך להחזיק בכדור יותר, ולמנוע מהם להגיע לקו ההגנה שלנו". הקשר לא הסתיר את אכזבתו מההמשך והוסיף: "אני לא יכול להיות שמח כשאני מסתכל על המחצית השנייה. זה לא משנה שכבשת שני שערים כשאתה סופג חמישה".

מנואל לוקאטלי עם הכדור (רויטרס)

גם הבלם, מנואל לוקאטלי, שנראה המום בסיום ניתח את הקריסה והתייחס לדבריו של המאמן ספאלטי: "המאמן אמר שהלכנו שלושה צעדים אחורה? הוא אמר את זה גם לנו, עשינו טעויות קריטיות בדריבל שנתנו להם כוח. אירוע הכרטיס האדום השפיע על המשחק, התקשינו ולא הייתה לנו את אותה תגובה כמו שהצגנו בסן סירו".

כעת, יובנטוס ניצבת בפני אתגר קשוח במיוחד לקראת הגומלין בשבוע הבא בטורינו (רביעי, 22:00), כשהיא זקוקה לניצחון בהפרש של שלושה שערים לפחות כדי לשמור על סיכוי להעפיל. לוקאטלי הודה כי קשה לדבר על קאמבק כרגע, אך הבטיח: "בבית ניתן את הכל, אנחנו חייבים להאמין בזה ולשים בזה את הלב שלנו". קופמיינרס סיכם בנימה פרקטית לקראת השבוע הגורלי: "אנחנו צריכים לצפות בווידאו כדי להשתפר ולכבוש לפחות שלושה שערים בשבוע הבא. אלו צעדי צמיחה שאנחנו חייבים לעשות, ומהר".