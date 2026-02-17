המחליקה האמנותית מריה סניוק העפילה לגמר ההחלקה החופשית בתרגיל הקצר היום (שלישי) באולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026.

סניוק, הנציגה הישראלית בת ה-20 שהניפה גם את הדגל בטקס הפתיחה במילאנו, רשמה הופעה טובה, כך שקיבלה 58.61 נקודות בתרגיל הקצר והעפילה לגמר האולימפי.

גם נבחרת הבובסליי השתתפה בתחרות הזוגות. אדם אדלמן ומנחם חן סיימו את המקצה השלישי בזמן של 57.64 שניות ובמקום ה-26 מתוך 26. בסך הכל, השניים סיימו את הופעתם בזמן של 2:52.24 דקות ובמקום ה-26 והאחרון, ולא עברו לשלב הבא אליו נכנסו 20 הזוגות הטובים ביותר.