מכבי ת"א גברה 2:3 על ברטיסלבה בגביע האתגר

ניצחון מפיינל פור. מכבי יעדים תל אביב השיגה הערב (שלישי) ניצחון דרמטי 2:3 במשחק הראשון ברבע גמר גביע האתגר בכדורעף נגד סלובן ברטיסלביה. הצהובים יקוו להשיג כבר בגומלין מחר (20:00) את הכרטיס הנכסף לשלב ארבע האחרונות.

המשחק נפתח בצורה שקולה ושתי הקבוצות הראו יכולת טובה, כשאף אחת מהן לא מצליחה לייצר בריחה. הסלובקים היו הראשונים לפתוח פער של 3 נקודות במצב של 8:11 עליו הצליחו לשמור ואף להגדיל אותו לקראת סיום המערכה הראשונה שנגמרה בניצחון סלובקי 21:25.

הצהובים הגיעו למשחק עם הדחיפה האדירה שקיבלו בהדר יוסף מאוהדי מכבי תל-אביב, ועלו למערכה השנייה במטרה להשוות את המערכות. המערכה השנייה הייתה צמודה גם היא ובמצב של שוויון 14:14, הצליחו שחקני מכבי לייצר יתרון והגיעו ליתרון 6 נקודות, עליו שמרו עד לסיום המערכה השנייה בה ניצחון 19:25.

המערכה השלישית המשיכה באותו הקצב, אך הפעם הסלובקים הצליחו לברוח מוקדם יותר, כשעלו ליתרון של 4 נקודות במצב של 5:9. המקומיים שמרו על היתרון אבל מכבי לא וויתרה והצליחה לחזור כמעט לשוויון, כשצימקה ל-20:19, שלא הספיק לה והמערכה נגמרה בניצחון 22:25 לסלובקים.

מכבי תל אביב בכדורעף (באדיבות מכבי יעדים תל אביב)

המערכה הרביעית הייתה הצמודה ביותר. מכבי הובילה לאורך המערכה אבל לא הצליחה ליצור יתרון של יותר משלוש נקודות, כשהמארחים נשארים בתמונה. מכבי הובילה לאורך המערכה ובמצב של שוויון 24:24 היא לקחה את ההובלה והצליחה לנצח 24:26.

הגומלין כבר מחר

במערכת הזהב המכריעה הצליחה מכבי לייצר יתרון 5:8 ולשמור עליו עד היתרון. הצהובים כבר הובילו 10:14 והחגיגות הצהובות התחילו, הסלובקים ענו עם שתי נקודות רצופות אבל מכבי זו מכבי והיא מנצחת 12:15 ועולה ליתרון במפגש הכפול.