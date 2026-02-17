יום שלישי, 17.02.2026 שעה 22:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

קפטן אתלטיקו: אנשים חשבו שסיימתי בגלל הגיל

קוקה שיתף על חוסר היציבות לפני המפגש מול ברוז': "אנחנו אנושיים, יש לנו ימים טובים ורעים. אנחנו הראשונים שסובלים כשדברים לא הולכים כפי שנרצה"

|
קוקה (רויטרס)
קוקה (רויטרס)

קוקה, הקפטן הוותיק של אתלטיקו מדריד, התייצב היום מול התקשורת לקראת המפגש הראשון מול קלאב ברוז' במסגרת שלב הפלייאוף של ליגת האלופות, שייערך מחר (רביעי, 22:00) באצטדיון יאן בריידל.

הקשר הספרדי הדגיש את המוטיבציה הגבוהה של הסגל לקראת המשימה האירופית: "ללבוש את חולצת אתלטיקו זה אומר תמיד לרצות לנצח, בכל מקום", הצהיר קוקה והוסיף כי המטרה היא: "להשיג תוצאה טובה שתשים אותנו בסיטואציה טובה למשחק הגומלין".

הקפטן נשאל על היכולת המאכזבת מהמשחק האחרון מול ראיו וייקאנו: "אנחנו אנושיים, יש לנו ימים טובים וימים רעים. אנחנו הראשונים שרוצים לשחק משחקים כמעט מושלמים כמו נגד ברצלונה או בטיס. עכשיו צריכים להסתכל סביב ולנסות למצוא את העקביות שהייתה לנו בשנים קודמות".

שחקני אתלטיקו מדריד, רוצים לייצר יציבות (רויטרס)שחקני אתלטיקו מדריד, רוצים לייצר יציבות (רויטרס)

בהתייחס להיסטוריה הלא מחמיאה של אתלטיקו באצטדיון יאן בריידל, שם לא ניצחה בביקוריה הקודמים, קפטן הקולצ’ונרוס הפגין אופטימיות זהירה: "לפני כמה שנים זה לא היה זיכרון טוב, שיחקנו כאן פעמיים וסיימנו בתיקו והפסד. אני מקווה שהפעם השלישית תהיה טובה יותר עבורנו". בסיכום דבריו, התייחס הקפטן למעמדו האישי בסגל הרחב כשהוא בגיל 34: "היו אנשים שחשבו שסיימתי בגלל הגיל שלי, אבל אם אתה בכושר, אתה יכול לתרום".

