קפטן אתלטיקו: אנשים חשבו שסיימתי בגלל הגיל

קוקה, הקפטן הוותיק של אתלטיקו מדריד, התייצב היום מול התקשורת לקראת המפגש הראשון מול קלאב ברוז' במסגרת שלב הפלייאוף של ליגת האלופות, שייערך מחר (רביעי, 22:00) באצטדיון יאן בריידל.

הקשר הספרדי הדגיש את המוטיבציה הגבוהה של הסגל לקראת המשימה האירופית: "ללבוש את חולצת אתלטיקו זה אומר תמיד לרצות לנצח, בכל מקום", הצהיר קוקה והוסיף כי המטרה היא: "להשיג תוצאה טובה שתשים אותנו בסיטואציה טובה למשחק הגומלין".

הקפטן נשאל על היכולת המאכזבת מהמשחק האחרון מול ראיו וייקאנו: "אנחנו אנושיים, יש לנו ימים טובים וימים רעים. אנחנו הראשונים שרוצים לשחק משחקים כמעט מושלמים כמו נגד ברצלונה או בטיס. עכשיו צריכים להסתכל סביב ולנסות למצוא את העקביות שהייתה לנו בשנים קודמות".

שחקני אתלטיקו מדריד, רוצים לייצר יציבות (רויטרס)

בהתייחס להיסטוריה הלא מחמיאה של אתלטיקו באצטדיון יאן בריידל, שם לא ניצחה בביקוריה הקודמים, קפטן הקולצ’ונרוס הפגין אופטימיות זהירה: "לפני כמה שנים זה לא היה זיכרון טוב, שיחקנו כאן פעמיים וסיימנו בתיקו והפסד. אני מקווה שהפעם השלישית תהיה טובה יותר עבורנו". בסיכום דבריו, התייחס הקפטן למעמדו האישי בסגל הרחב כשהוא בגיל 34: "היו אנשים שחשבו שסיימתי בגלל הגיל שלי, אבל אם אתה בכושר, אתה יכול לתרום".