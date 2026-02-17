יום שלישי, 17.02.2026 שעה 21:21
כדורגל ישראלי

אופ"א לאירלנד: עדיין אסור להתארח בישראל

דיווח: ההחלטה של הגוף השולט בכדורגל האירופי, שהתקבלה עוד באוקטובר 2023, נותרה בעינה כשמחזורי ליגת האומות הקרובים לא ישוחקו במדינה, אך יש פתח

|
נבחרת ישראל (רויטרס)
נבחרת ישראל (רויטרס)

דיווח דרמטי מאירלנד, שמדווח כי ההחלטה של אופ”א, שהתקבלה ב-19 באוקטובר 2023 הנוגעת לכך שישראל לא יכולה לארח משחקים בביתה, תישאר בעינה גם בקמפיין ליגת האומות הקרוב.

הדיווח מתייחס גם לאמירות של נציגי ההתאחדות לכדורגל של ישראל, כשההתאחדות עצמה הודיעה ברשתות החברתיות כי היא מקווה שיתאפשר לארח את המשחקים במדינה.

נציגי אופ”א הגיבו לדיווח: “הוועד המנהל של אופ”א החליט ב-19 באוקטובר 2023 שאף משחק של אופ”א לא יתקיים בישראל עד להודעה חדשה בעקבות המצב הבטחוני במדינה. ההחלטה עדיין עומדת בעינה גם היום”.

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ואירועי השבעה באוקטובר, הנבחרת לא אירחה אף משחק בביתה כשנאלצה לארח במגרשים ניטרליים, ולצד החזרת המשחקים בענפים השונים, בכדורגל עדיין לא התקבל האישור בנוגע לכך. 

אך עדיין הכל פתוח עבור רן בן שמעון ושאר שחקני הסגל, כשלפי כללי התחרות, יש להגיש את הבקשה לגבי אישור האירוח עד 120 ימים לפני ההתמודדות עצמה, ככה שיש לכחולים-לבנים עד ה-30 במאי לקבל תשובה בנוגע להאם המשחקים יחזרו בשעה טובה לארץ. 

