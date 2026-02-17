יום שלישי, 17.02.2026 שעה 21:22
ספורט אחר  >> טניס

אלקראס הזיע אבל עלה לשמינית הגמר בדוחא

אחרי שעשה היסטוריה באוסטרליה, המדורג מספר 1 בעולם החל את דרכו בטורניר בקטר מול המדורג 30 ארתור רינדרקנש, עליו גבר 4:6, 6:7 אחרי כמעט שעתיים

|
קרלוס אלקראס שואג (רויטרס)
קרלוס אלקראס שואג (רויטרס)

אחרי שעשה היסטוריה באליפות אוסטרליה כשהפך לצעיר ביותר אי פעם לזכות בארבעת הגרנד סלאמים, הטניסאי מספר 1 בעולם, קרלוס אלקראס, שב למשטח כשהחל את דרכו היום (שלישי) בשלב 32 האחרונים בטורניר דוחא.

הספרדי פגש את המדורג 30 בעולם, ארתור רינדרקנש הצרפתי, בסדרת הטוב משלוש מערכות והזיע, אך לבסוף הצליח לגבור עליו 4:6, 6:7 (5:7) אחרי שעה ו-48 דקות.

בשלב שמינית הגמר, אלקראס יתמודד נגד צרפתי נוסף, ולנטין רויה המדורג במקום ה-60 בעולם אחרי שהאחרון הצליח לעבור יריב נוסף ממדינתו. בצד השני של ההגרלה כבר לוטש עיניים היריב הגדול, יאניק סינר, שעשה את העבודה אתמול עם 1:6, 4:6 כשהשניים ימשיכו במסעם אל עבר עוד מאבק בין הצדדים מחר.

