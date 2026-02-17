אלקראס הזיע אבל עלה לשמינית הגמר בדוחא

אחרי שעשה היסטוריה באליפות אוסטרליה כשהפך לצעיר ביותר אי פעם לזכות בארבעת הגרנד סלאמים, הטניסאי מספר 1 בעולם, קרלוס אלקראס, שב למשטח כשהחל את דרכו היום (שלישי) בשלב 32 האחרונים בטורניר דוחא.

הספרדי פגש את המדורג 30 בעולם, ארתור רינדרקנש הצרפתי, בסדרת הטוב משלוש מערכות והזיע, אך לבסוף הצליח לגבור עליו 4:6, 6:7 (5:7) אחרי שעה ו-48 דקות.

בשלב שמינית הגמר, אלקראס יתמודד נגד צרפתי נוסף, ולנטין רויה המדורג במקום ה-60 בעולם אחרי שהאחרון הצליח לעבור יריב נוסף ממדינתו. בצד השני של ההגרלה כבר לוטש עיניים היריב הגדול, יאניק סינר, שעשה את העבודה אתמול עם 1:6, 4:6 כשהשניים ימשיכו במסעם אל עבר עוד מאבק בין הצדדים מחר.