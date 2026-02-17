יום שלישי, 17.02.2026 שעה 19:48
ביה"ד אישר תוצאה, ששונתה לאחר המשחק

שופט בליגת נערים ב' הוסיף לדו"ח שער שפסל ובכך השפיע על תוצאת המשחק. השופט הורחק לחודש ע"י איגוד השופטים, אך ביה"ד אישר את התוצאה שהזין בסיום

שופט כותב בפנקסו (יונתן גינזבורג)
שופט כותב בפנקסו (יונתן גינזבורג)

ביה"ד של ההתאחדות לכדורגל נדרש לאחרונה לדון בסוגיה לא שכיחה ואולי תקדימית – משחק שהתוצאה בדו"ח המשחק שונתה לאחר סיומו. זה קרה במשחק במסגרת המחזור ה-16 של ליגת שרון, בו אירחה קבוצת נערים ב' של בית"ר כפר סבא את מכבי השרון נתניה, שנערך בסוף החודש שעבר בכפר סבא.

כפי שניתן לראות בווידאו המצורף, שופט המשחק, ווג'די מסארווה, הורה בדקה ה-53 לפסול שער שכבשה האורחת מנתניה, מאחר והשחקן שכבש את השער אינו היה רשום בטופס המשחק. מה שהתברר מאוחר יותר, שבשל טעות טכנית, הוזן מספר חולצה שונה והשחקן היה רשום בטופס.

לדברי אנשי בית"ר כפר סבא, השער מנע תוצאת שוויון 2:2 והמשחק המשיך להתנהל, כשלשחקני הקבוצות והצוותים המקצועיים מובן, כי התוצאה היא 1:2 לזכות בית"ר כפר סבא, שלדבריה אנשיה, שחקניה חגגו בסיום ניצחון. בכפר סבא טוענים, כי בסיום המשחק הופיעה התוצאה 1:2 באתר ההתאחדות לכדורגל, אך לאחר כשעה שונתה התוצאה לשוויון 2:2, כשהשער נרשם לזכותו של אלכסנדר טיורין, שוערה של נתניה. בכפר סבא הופעתו מהשינוי, שכן ההפועלה גרמה לאיבוד שתי נקודות ממאזנה.

צפו: השער הפסול של נתניה

בדו"ח השיפוט לא צוין עניין שינוי התוצאה: “בדקה 53 השחקן מספר 11 של קבוצת מכבי השרון נתניה הבקיע שער, ולאחר בדיקה בפנקס - השחקן הנ"ל לא מופיע ברשימת השחקנים, ועל כן נרשם השער על שחקן מספר 25”.

באיגוד השופטים ראו לחומרה את התנהלות השופט במשחק. מאיגוד השופטים נמסר: “אירועי המשחק המדובר על כלל ההיבטים נידונו בבית הדין המשמעתי בהתאחדות לכדורגל, לכן איגוד השופטים מנוע מלהגיב. איגוד השופטים מצא את התנהלות השופט כלקויה מבחינה מקצועית במשחק המדובר ולכן הוא מושעה מתאריך 4/2/26 לתקופה של חודש על בסיס זה”.

בדיון שנערך בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, בניהולו של הדיין, עו”ד ישראל שמעוני, מכבי השרון נתניה הואשמה בסעיפים: שיתוף שחקן שלא כדין, רישום שחקן שלא כדין. שחקן הקבוצה, שהבקיע את השער השנוי במחלוקת, טען להגנתו: “אני שיחקתי במשחק הזה ולבשתי חולצה מספר 11. אני כבשתי את השער. אני לובש ברגיל מספר 11. משחק אחד שיחקתי עם מספר 21 ואני התבלבלתי בחולצות”.

ישראל שמעוני (פרטי)ישראל שמעוני (פרטי)

אילן עטיה, יו”ר מכבי השרון נתניה, טען בדיון: “יש לנו שחקן שהחליף חולצה עם השחקן המדובר, המאמן לא תיקן זאת בטופס. השחקן הבקיע שער, השופט ראה שלא מופיע מס' 11 ברשימה ופנה למאמן. השופט רצה להרחיק את השחקן ולפסול את השער. הסברנו לו שאין מצב כזה. המאמן הציע לו לאשר את הזיהוי בסיום באמצעות בפורטל. התקשרתי ליורי, מבקר איגוד השופטים, אמרתי לו שהשופט רוצה לבטל את השער ולהפסיק המשחק, ויורי אמר שאין מצב. בסיום השופט דיבר עם יורי ואמר לו לתקן את השער. השופט לא רצה לשמוע כלום. אכן הייתה טעות ברישום, אבל ניתן היה לבדוק זאת וניתן היה להשתמש בכונן ההתאחדות לתיקון הרישום אך השופט סירב”.

