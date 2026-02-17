קרסטאיץ' הפסיד תביעה בשווי 312 אלף אירו

באוקטובר 2023 מלאדן קרסטאיץ’ סיים את תפקידו כמאמן נבחרת בולגריה לאחר שפוטר יחד עם שני עוזריו, סטפן יאנקוביץ’ ונמניה מילינצ’יץ’ באופן חד צדדי. אם שמו של קרסטאיץ’ נשמע לכם מוכר, הוא אחד מהמאמנים שעברו בקריית שלום כשאימנו לפרק זמן קצר את מכבי תל אביב.

המאמן, יחד עם הצוות שאיתו, פנו ל-CAS שהודיעו כי על ההתאחדות הבולגרית לשלם לשלושה 312,000 אירו עבור התרת חוזיהם. ההחלטה הפתיעה רבים, כולל את ההתאחדות עצמה, שלא הייתה מוכנה לקבל את גזר הדין והגישה ערעור, שלבסוף התקבל.

בהודעת ההתאחדות נמסר: “התאחדות הכדורגל הבולגרית השיגה ניצחון משפטי בתיקים של מאמן הנבחרת לשעבר, מלאדן קרסטאיץ’, ועוזריו סטפן יאנקוביץ’ ונמניה מילינצ’יץ’ בכל הנוגע לאופן העסקתם ופיטורם. החלטת המשפט היא לבטל את הצווים שהוצאו על ידי ה-CAS. בנוסף, בית המשפט חייב את קרסטאיץ’ ועוזריו לפצות את ההתאחדות על הוצאות ההליך המשפטי”.

ההחלטה הופכת את המצב בין הצדדים למתוח אף יותר, כשהמצב של המאמן לא מזהיר שכן מאז עזיבתו לפני מעל לשנתיים, הוא לא אימן אף קבוצה מאז.