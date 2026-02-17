יום שלישי, 17.02.2026 שעה 19:40
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

אתלטיקו מדריד רוצה לחדש את חוזהו של אלברס

לפי דיווח בספרד: הקולצ'ונרוס במגעים עם הארגנטינאי על מנת שיישאר במועדון למשך שנים רבות. וגם: מי הציעה עליו 120 מיליון אירו כבר בקיץ הקודם?

|
חוליאן אלברס (IMAGO)
חוליאן אלברס (IMAGO)

אתלטיקו מדריד חווה רכבת הרים של ממש. בתוך ימים ספורים, הקולצ’ונרוס הוכיחו שהם מסוגלים גם לפלאים וגם לאסון מוחלט. ביום חמישי האחרון, הם גברו על ברצלונה 0:4 במשחק הראשון של חצי גמר גביע המלך, וסיפקו מחצית ראשונה בלתי נשכחת. עם זאת, ימים ספורים לאחר מכן, הם ספגו תבוסה קשה 3:0 בחוץ לראיו וייקאנו. 

אין ספק שאחת הנקודות החיוביות ביותר מהמשחק נגד ברצלונה, מעבר לתוצאה המדהימה שהושגה לקראת הגומלין, הייתה חזרתו של חוליאן אלברס לכושר הבקעה. החלוץ הארגנטינאי עבר בצורת מדאיגה שפגעה בביטחונו העצמי. שער זה לא רק שבר את הרצף הזה, אלא גם יכול לספק לו את הדחיפה המכריעה שהוא צריך כדי לגלות מחדש את כושרו הקטלני ביותר בחלק המכריע של העונה.

האמת היא שזו לא העונה הטובה ביותר של אלברס, לא מבחינת ביצועים ולא מבחינה סטטיסטית. עד כה, ה’עכביש’ כבש 12 שערים וסיפק שישה בישולים ב-34 המשחקים ששיחק העונה. אלו לא מספרים רעים בכלל, אבל הם רחוקים מהישג של כוכב ברמה הגבוהה ביותר וממה שהארגנטינאי הרגיל אותנו בשנים האחרונות.

חוליאן אלברס, חזר לכבוש נגד בארסה (רויטרס)חוליאן אלברס, חזר לכבוש נגד בארסה (רויטרס)

הקבוצות אשר מעוניינות בחוליאן אלברס

התקופה השלילית לא פגעה בעניין של מועדונים אירופאים גדולים בחלוץ של דייגו סימאונה, במיוחד באנגליה, שם חוליאן כבר הוכיח את יכולותיו במנצ'סטר סיטי. בהקשר זה, בשבועות האחרונים שמו נקשר למועדונים כמו ארסנל, צ'לסי ואפילו מנצ'סטר יונייטד.

אין ספק שהחלופה המועדפת על אלברס היא ברצלונה. מקורבים לחוליאן מרבים להגיד שהוא יקבל בברכה מעבר לקטלונים בעתיד, אם כי החתמתו היא אופציה מסובכת ביותר עבור אלופת ספרד עקב המחיר הגבוה מצד אתלטיקו מדריד. למעשה, בספרד נחשף כי אתלטיקו כבר דחתה הצעה של 120 מיליון יורו מארסנל במהלך גביע העולם למועדונים שהתרחש בקיץ האחרון.

דייגו סימאונה, יצליחו לשמור לו על הארגנטינאי? (IMAGO)דייגו סימאונה, יצליחו לשמור לו על הארגנטינאי? (IMAGO)

בצל הדיווחים, אתלטיקו מדריד כבר עושה מהלכים כדי לשמור על הכוכב הארגנטינאי אצלה. למרות שחוזהו בתוקף עד יוני 2030, המועדון כבר הציג לו הצעה לחדשו. הספרדים רוצים להאריך את חוזהו של החלוץ ובכך לשים קץ אחת ולתמיד לשמועות המקשרות אותו לעזיבה. למרות זאת, נכון לעכשיו הסאגה סביב חוליאן אלברס רחוקה להסתיים וכמו העונה של אתלטיקו עד כה, אי אפשר לדעת כיצד זה ייגמר.

