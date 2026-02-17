יום שלישי, 17.02.2026 שעה 19:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

נעים מאוד: המחיר של בנסון בפנטזי ליגת העל

הרכש החדש של מכבי חיפה, שכיכב מול בני סכנין, עולה כמו מלמד וסטיוארט. עיסאת להט, אך שחקן נתניה מעל כולם. סיכום המחזור בפנטזי הישראלי והספרדי

|
מנואל בנסון (מכבי חיפה)
מנואל בנסון (מכבי חיפה)

מחזור נוסף חלף בפנטזי ליגת העל ופנטזי הליגה הספרדית. בארץ בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב נפרדו בתיקו מאופס במשחק המרכזי, בעוד שבספרד ברצלונה נכנעה לג’ירונה באופן מפתיע. זה הזמן לראות מי המנג’רים שזכו בפרס השבועי ומי היו המצטיינים בכל אחת מהליגות.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

זוכה המחזור ה-23 בליגת העל הוא המנג’ר יהונתן כהן עם 128 נקודות, 6 יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שבחר: גאורגי ירמקוב, כארם ג’אבר, ליסב עיסאת, מוחמד עלי קמארה, רותם קלר, אריאל מנדי, סדריק דון, אנדריאן קראייב, קינגס קאנגווה, טימוטי מוזי וסתיו טוריאל (קפטן). את הדירוג הכללי מוליך “50 חטופים” עם 1,957 נקודות, 2 יותר מהמקום השני.

השחקנים המצטיינים בפנטזי ליגת העל היו סתיו טוריאל מהפועל ת”א עם 12 נקודות, סאנה גומז מהפועל חיפה וקינגס קאנגווה מהפועל באר שבע עם 15 כל אחד, ליסב עיסאת ומנואל בנסון ממכבי חיפה עם 16 ו-14 נקודות בהתאמה ורותם קלר הוא כוכב המחזור עם שער ובישול בנתניה ו-18 נקודות. מחירו של מנואל בנסון, אגב, הוא 11 מיליון בפנטזי, כמו גיא מלמד וטריבנטה סטיוארט.

מנואל בנסון (עמרי שטיין)מנואל בנסון (עמרי שטיין)

מנדי המצטיין בספרד

בספרד נרשמה הפתעה גדולה כשאתלטיקו מדריד ספגה 3:0 מראיו וייקאנו, כאשר נובל מנדי מהקבוצה הצנועה מפרברי מדריד סיים עם שער, מסירת מפתח, 2 חטיפות, 2 תיקולים ו-6 הרחקות כדור בדרך ל-17 נקודות בסך הכל, ואחריו המגן אנדריי ראטיו עם בישול ו-14 נקודות.

רכבת הרים: ראיו מביסה 0:3 את אתלטיקו

המנג’ר “פסי החקלאי” מוליך את הדירוג הכללי בפנטזי עם 2,256 נקודות, כאשר squirtlefc ניצח במחזור בפער של נקודה בלבד, 105 נקודות לעומת 104 של הפועל בראיינט. ההרכב המנצח של המחזור בספרד: סרחיו הררה, חואן איגלסיאס, פלוריאן לז’ן, אנדריי ראטיו, פבלו פורנאלס, גונסאלו גדש, לואיס מייה, פדריקו ואלוורדה, אנטוני, לאמין ימאל (קפטן) וגונסאלו גארסיה.

