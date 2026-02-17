נשאר תותחן: בוקאיו סאקה האריך חוזה בארסנל

על פי דיווחים בממלכה, בוקאיו סאקה חתם על חוזה חדש לחמש שנים בארסנל שישאיר אותו במועדון עד 2031. הכוכב האנגלי עתיד להפוך למשתכר הבכיר בקבוצה עם שכר של למעלה מ-300,000 ליש"ט בשבוע. המהלך מגיע לאחר מו"מ שנמשך קרוב לשנה, כשכבר בינואר האחרון הגיעו הצדדים לסיכום עקרוני על המשך דרכו.

למרות שחוזהו הקודם נגמר רק ב-2027, החידוש מבטיח ששחקן הכנף בן ה-24 יבלה את שנות השיא שלו בלונדון. זוהי בשורה אדירה עבור הקבוצה של מיקל ארטטה, שנאבקת כעת על ארבעה תארים במקביל: ארסנל מוליכה את הליגה בפער של 4 נקודות, העפילה לנוקאאוט בליגת האלופות ולשמינית גמר הגביע, ותפגוש את מנצ'סטר סיטי בגמר גביע הליגה במרץ.

החתמת סאקה היא חלק ממדיניות המועדון לשימור נכסיו, לאחר שגם וויליאם סאליבה, גבריאל ושחקנים צעירים נוספים חתמו על חוזים ארוכי טווח בקיץ. סאקה, שגדל באקדמיה וערך בכורה בגיל 17, רשם עד כה 217 הופעות פרמייר ליג ו-57 שערים. כשיסיים את חוזהו ב-2031, הוא יסגור 13 שנים כמקצוען במועדון ויתקרב לשיא ההופעות של ריי פארלור.

בוקאיו סאקה (IMAGO)

העיניים למונדיאל בקיץ

העונה כבש סאקה שבעה שערים ב-33 הופעות, ובמקביל הוא ממשיך לבסס את מעמדו בנבחרת אנגליה (14 שערים ב-48 הופעות). שחקן הכנף צפוי להיות בורג מרכזי בסגל של תומאס טוכל למונדיאל הקרוב ביוני, כשבארסנל מקווים שיעשה זאת כשהוא מעוטר בתארים מקומיים ואירופיים.