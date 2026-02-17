"הקהלים מבינים את הצורך לשמור על הקבוצה"

בכנס שנערך היום (שלישי) במשרדי ההתאחדות לכדורגל, בנוכחות יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ ובהשתתפות נציגי קבוצות הליגות המקצועניות - מנכ"לים, יועצים משפטיים ומנהלי קשרי אוהדים, נערכה סקירה על ידי ראש האגף המשפטי עו"ד רן כהן-ניסן ויועמ"ש ההתאחדות עו"ד בועז סיטי, בעניין תיקון תקנון המשמעת והחמרת הענישה בעבירות גזענות ואפליה בהתאם להנחיות פיפ״א.

במפגש הוצגו השינויים המרכזיים, המדיניות החדשה והושם דגש על חשיבות המאבק בגזענות והמחויבות המשותפת לאפס סובלנות כלפי גזענות במגרשי הכדורגל. כמו כן, רונית גלסמן, מנהלת הפיתוח העסקי בהתאחדות וחברת הוועדה שתלווה את המועדונים בנושא יחד עם עו"ד כהן-ניסן, הסבירה על בניית תוכנית למניעת גזענות שמועדונים יוכלו לאמץ ככלי לצמצום התופעה ואף כשיקול להקלה בענישה.

עו"ד ברגמן ועו"ד סיטי (ההתאחדות לכדורגל)

“הקו המחמיר יתרום לבניית אקלים טוב יותר”

במהלך הכנס הוצגו גם מקרים שכבר נידונו בעולם לאחר התיקון החדש, זאת לצורך למידת המדיניות הבין-לאומית בנושא. יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ: "ההיענות המרשימה בהגעה לכנס מצד המועדונים מלמדת על החשיבות שהם מייחסים לנושא המאבק בגזענות ובאפליה.

גיא פרימור בכנס (ההתאחדות לכדורגל)

“זה המשך ישיר לעבודה המשמעותית שהם כבר עושים במאמץ למגר את הנגע. הקו המחייב והמחמיר שמובילה פיפ"א, כמו גם הציפייה שלנו לעשייה פורייה של המועדונים, בהחלט יתרמו לבניית אקלים טוב יותר. אני רואה גם הפנמה של הנושא מצד הקהלים, שמבינים את הצורך לשמור על הקבוצה ולא לפגוע בה".