הטירוף סביב עומרי גאנדלמן בדרום איטליה מסרב להירגע. הקשר הישראלי, שחתם רק בחלון האחרון בלצ’ה, הצליח להיות חלק משמעותי משני הניצחונות האחרונים של המועדון מול אודינזה וקליארי, כחלק מהמסע של הקבוצה לברוח מתחתית הסרייה א’.

ב’אנטנה סוד’, רשת איטלקית גדולה בדרום איטליה, ניתחו את המעבר של גאנדלמן: “ההתחלה שלו לא הייתה נוצצת, אבל המאמן די פרנצ’סקו הביע בו אמון ונתן לו לפתוח נגד אינטר. אחרי תקופת הסתגלות, גאנדלמן יכול להפוך לפריצה אמיתית בסרייה א’. שני הגולים, קריטיים בניצחונות נגד אודינזה וקליארי, משקפים כמה חיוני עומרי גאנדלמן הפך להיות עבור לצ’ה, ואיך ההופעה שלו משנה את המיקום של הג’יאלורוסי בטבלה”.

קשר שעושה את ההבדל

ב’אנטנה’ המשיכו: “הישראלי, שנרכש מגנט במהלך חלון ההעברות האחרון, הפך במהירות לשחקן מפתח בקישור של לצ’ה. הוא היה ההחתמה הכי חשובה של פנטלאנו קורבינו (המנהל המקצועי) בהתחשב בהופעותיו עבור המועדון הבלגי. בחצי העונה שלו בליגה הבלגית, הוא רשם 18 הופעות, כבש שבעה שערים ובישל פעם אחת. עקב הפציעה של מדון ברישה, ככל הנראה השחקן הכי תכליתי בקישור, היה נדרש להשקיע בחלון ההעברות בשחקן מכריע באזור רחבת היריבה. מהסיבה הזו, הג’יאלורוסי השקיעו בו וראו אותו כצירוף הכרחי למשחק ההתקפה של די פרנצ’סקו”.

ענק: גנדלמן איש המשחק עם שער אדיר

הרכישה הנכונה בזמן הנכון

“לא קל להיכנס לנעליו של ברישה. למרות זאת, גאנדלמן, במספר מועט של משחקים, הצליח לכבוש את הקהל. הנגיחה שלו נגד קליארי, שפתחה את הסכר ב-0:2 על קליארי, הייתה רק ההתחלה עבור מספר מהלכים יוצאי דופן. הלחץ הבלתי פוסק הוביל לשער הראשון ב-1:2 הקריטי על אודינזה. לצ’ה מצאה בגאנדלמן את השחקן המושלם להוביל את המהלכים ההתקפיים בקישור. קליני מול השער וקשה מאוד לעבור אותו מבחינה פיזית. מי יודע אם זו עוד הברקה גאונית של קורבינו, או לפחות הצירוף שהקבוצה הייתה צריכה במטרה להישאר בליגה”.