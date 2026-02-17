יום שלישי, 17.02.2026 שעה 17:26
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2835-2825קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2431-1725לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

"לצ'ה מצאה בגאנדלמן את השחקן המושלם"

באיטליה ניתחו את מעבר הקשר לאיטליה והכריעו: "שני הגולים משקפים כמה חיוני הוא הפך להיות. ההחתמה הכי חשובה של קורבינו, עוד הברקה גאונית מצידו"

|
עומרי גאנדלמן. הופך לאהוב הקהל בלצ'ה (IMAGO)

הטירוף סביב עומרי גאנדלמן בדרום איטליה מסרב להירגע. הקשר הישראלי, שחתם רק בחלון האחרון בלצ’ה, הצליח להיות חלק משמעותי משני הניצחונות האחרונים של המועדון מול אודינזה וקליארי, כחלק מהמסע של הקבוצה לברוח מתחתית הסרייה א’.

ב’אנטנה סוד’, רשת איטלקית גדולה בדרום איטליה, ניתחו את המעבר של גאנדלמן: “ההתחלה שלו לא הייתה נוצצת, אבל המאמן די פרנצ’סקו הביע בו אמון ונתן לו לפתוח נגד אינטר. אחרי תקופת הסתגלות, גאנדלמן יכול להפוך לפריצה אמיתית בסרייה א’. שני הגולים, קריטיים בניצחונות נגד אודינזה וקליארי, משקפים כמה חיוני עומרי גאנדלמן הפך להיות עבור לצ’ה, ואיך ההופעה שלו משנה את המיקום של הג’יאלורוסי בטבלה”.

קשר שעושה את ההבדל

ב’אנטנה’ המשיכו: “הישראלי, שנרכש מגנט במהלך חלון ההעברות האחרון, הפך במהירות לשחקן מפתח בקישור של לצ’ה. הוא היה ההחתמה הכי חשובה של פנטלאנו קורבינו (המנהל המקצועי) בהתחשב בהופעותיו עבור המועדון הבלגי. בחצי העונה שלו בליגה הבלגית, הוא רשם 18 הופעות, כבש שבעה שערים ובישל פעם אחת. עקב הפציעה של מדון ברישה, ככל הנראה השחקן הכי תכליתי בקישור, היה נדרש להשקיע בחלון ההעברות בשחקן מכריע באזור רחבת היריבה. מהסיבה הזו, הג’יאלורוסי השקיעו בו וראו אותו כצירוף הכרחי למשחק ההתקפה של די פרנצ’סקו”.

ענק: גנדלמן איש המשחק עם שער אדיר

הרכישה הנכונה בזמן הנכון

“לא קל להיכנס לנעליו של ברישה. למרות זאת, גאנדלמן, במספר מועט של משחקים, הצליח לכבוש את הקהל. הנגיחה שלו נגד קליארי, שפתחה את הסכר ב-0:2 על קליארי, הייתה רק ההתחלה עבור מספר מהלכים יוצאי דופן. הלחץ הבלתי פוסק הוביל לשער הראשון ב-1:2 הקריטי על אודינזה. לצ’ה מצאה בגאנדלמן את השחקן המושלם להוביל את המהלכים ההתקפיים בקישור. קליני מול השער וקשה מאוד לעבור אותו מבחינה פיזית. מי יודע אם זו עוד הברקה גאונית של קורבינו, או לפחות הצירוף שהקבוצה הייתה צריכה במטרה להישאר בליגה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
