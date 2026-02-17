יום שלישי, 17.02.2026 שעה 17:28
נבחרת הנוער ב' של ישראל גברה 0:3 על קפריסין

החבורה של אופיר חיים החלה את צמד משחקי הידידות מול הנבחרת המקבילה של האי השכן עם שלישייה וניצחון מרשים, כשבכל אחת מהמחציות שיחק הרכב שונה

נבחרת הנוער ב' של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת נוער ב' של ישראל, המתבססת על ילידי 2008, המריאה בתחילת השבוע לקפריסין, על מנת לקיים צמד משחקי ידידות מול הנבחרת המקומית. במשחק הראשון מבין צמד המשחקים, שהסתיים לפני זמן קצר (שלישי), זכתה הנבחרת הישראלית בניצחון 0:3.

נועם כהן, שחקן ההתקפה של הפועל פ"ת, כבש שער במחצית הראשונה לזכות הנבחרת של אופיר חיים, כשבחצי השני, אליו עלו השחקנים שלא שיחקו, הבקיע צמד שערים אדם גרימברג (יליד 2009), חלוץ מכבי חיפה. משחק נוסף בין שתי הנבחרות ייערך ביום חמישי בצהריים.

הרכב נבחרת ישראל במשחק: עילי אלטמן (מכבי פ"ת), דניאל הדר (מכבי חיפה), שלומי דהן (הפועל באר שבע) גיא אליגשוילי (הפועל ת"א), יזאן וותד (מכבי פ"ת), יונתן גלבוע (הפועל באר שבע) נועם לוי (מכבי חיפה),  עילאי בן סימון (הקפטן יליד 2009, שחקן מכבי ת"א), עומרי כהן ונועם כהן (הפועל פ"ת).

יתר שחקני הסגל: מארק גולנקוב, ליאם לוסקי, אדם גרימברג (מכבי חיפה), לירוי אבריבאיה, ערן גינת, יהונתן קוצ'ר (מכבי ת"א), איתמר חוסיד (הפועל ת"א), אוריין גורן (יליד 2009, ברצלונה).

