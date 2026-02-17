יום שלישי, 17.02.2026 שעה 17:55
ארד: כל ניסיון לקשר בין ספורטאי לרצח עם - פסול

יו"ר הוועד האולימפי הישראלי הגיבה לאמירות המקוממות של השדר השוויצרי, סטפן רנה, נגד אדם אדלמן: "אמירה חצופה. פנינו לערוץ לגינוי, מצפה שיתנצל"

יעל ארד (שחר גרוס)
יעל ארד (שחר גרוס)

לאחר האמירות התקיפות וחריגות של שדר הערוץ השוויצרי RTS, סטפן רנה, נגד הספורטאי הישראלי במזחלות אדם אדלמן, על כך שהוא לכאורה תומך רצח עם, יו״ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי יעל ארד הגיבה לכך.

ארד פתחה את דבריה: “האמירה של השדרן השוויצרי היא אמירה חצופה, יש להגיד. בשידור של המזחלות אתמול הייתה אמירה שאנחנו לא מקבלים, ניסיון לקשור בין ספורטאי ישראלי לבין אמירה לרצח עם הוא פסול ולא נכון. כולנו יודעים מה עברנו ב-7 באוקטובר ומבינים את מלחמת האין ברירה שהייתה אחרי הטבח הנוראי שעברנו כישראלים.

“יש לדחות כל ניסיון ספורטאי ישראלי לכך, בטח בשידורים אולימפיים, במקום לדבר על המהות והערכים האולימפיים”, המשיכה יו”ר הוועד האולימפי, שגם שיתפה בצעדים להמשך: “יותר מזה, פנינו לוועד האולימפי השוויצרי ונפנה במכתב לערוץ כדי לגנות את האמירה הזאת, אני מצפה שהשדרן הזה יתנצל”.

אדם אדלמן בנבחרת ישראל במזחלות (IMAGO)אדם אדלמן בנבחרת ישראל במזחלות (IMAGO)

“העובדה שאנחנו פה היא התשובה”

יעל ארד סיימה את דבריה במילים מעודדות: “אחרי שאמרנו את כל זה, העובדה שאנחנו פה והיכולות להניף את דגל ישראלי היא בעצם התשובה לכל האנשים שלא מבינים את הרוח הישראלית והיהודית”.

