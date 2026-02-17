שמונה סעיפים הונחו על שולחן ישיבת ועדת הנוער

ישיבת ועדת הנוער התכנסה היום (שלישי) כשבמוקד הונחו על השולחן שמונה סעיפים לסדר היום. לאחר שתתכנס ישיבת הנהלה, צפויים להיות מאושרים הנושאים עליהם הייתה הסכמה רחבה בוועדת הנוער.

סדר היום התייחס, למשל, לקיום משחקים לאור זרקורים בתיאום הקבוצה הנגדית, כשההתייחסות הינה, בדרך כלל, לקבוצות צו פיוס, אשר מארחות באמצע השבוע, לעתים בשעות חושך מאוחרות הפוגעות בשגרת ובסדר היום של הילדים והנערים.

בתוך כך, ואם כבר קבוצות צו פיוס, הועמדה הצעה בדבר עדכון נהלים בנוגע למשחקים בסופי שבוע, לצד משחקים מול קבוצות מכבי בני אילת, כשלכל המאוחר יוזמנו משחקים לשעה 16:00, על מנת שילדי אילת לא יחזרו הביתה בשעות לא שעות.

נושא חריגי הגיל לשחקנים יהודים שלא שיחקו בארץ עלה לדיון

מעבר לכך, הוצעו שעות אחידות לקיום משחקים מכריעים, כדוגמת הפלייאוף התחתון וכיוצא בזה, כך שלא תהיה פגיעה ספורטיבית בין מועדונים והכרעה שיכולה לקבוע מי עולה או יורדת וכיוצא בכך.

עוד הועלתה הצעה הנוגעת בשחקנים חריגי הגיל בנוער: לאשר שחקנים יהודים שלא שיחקו מעולם בישראל, על מנת שאלו יוכלו להירשם כחריגי גיל, בדומה למה שעשתה באחרונה מכבי פתח תקווה, יחד עם צמד השחקנים גאווין ג'ונה כאראם וגוליאנו גורירי.

עוד בנושאי סדר היום: נהלי גריעת שחקן מקבוצה/מועדון; שינוי התקנון בדבר חילופים בליגות המחוזיות למיניהן; רישום קבוצה שנייה בשכבת גיל ילדים (בתחרותיים) בליגה מחוזית בלבד וקריטריונים לשיבוץ בליגות הלא תחרותיות ומעבר לטורנירים.