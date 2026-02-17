יום שלישי, 17.02.2026 שעה 17:27
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4527-6021מכבי ת"א1
4519-3721הפועל ת"א2
4024-4121הפועל ב"ש3
3927-4521מכבי חיפה4
3730-3921מכבי פ"ת5
3630-5120מכבי נתניה6
2837-3620הפועל פ"ת7
2844-3421בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3429-3522בני יהודה1
2929-2922מ.ס. אשדוד2
2732-3622הפועל כפ"ס3
2747-3622הפועל ראשל"צ4
2536-3222הפועל רעננה5
2442-2622מכבי הרצליה6
2346-2822הפועל חיפה7
2243-2622עירוני ק"ש8
1458-3522הפועל רמה"ש9
1049-2322הפועל עכו10

שמונה סעיפים הונחו על שולחן ישיבת ועדת הנוער

בישיבת ועדת הנוער שנערכה נידונו מספר הצעות שהובאו לדיון לאישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל. בין היתר: אישור חריג גיל ליהודי שלא שיחק מעולם בישראל

|
כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)
כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)

ישיבת ועדת הנוער התכנסה היום (שלישי) כשבמוקד הונחו על השולחן שמונה סעיפים לסדר היום. לאחר שתתכנס ישיבת הנהלה, צפויים להיות מאושרים הנושאים עליהם הייתה הסכמה רחבה בוועדת הנוער.

סדר היום התייחס, למשל, לקיום משחקים לאור זרקורים בתיאום הקבוצה הנגדית, כשההתייחסות הינה, בדרך כלל, לקבוצות צו פיוס, אשר מארחות באמצע השבוע, לעתים בשעות חושך מאוחרות הפוגעות בשגרת ובסדר היום של הילדים והנערים.

בתוך כך, ואם כבר קבוצות צו פיוס, הועמדה הצעה בדבר עדכון נהלים בנוגע למשחקים בסופי שבוע, לצד משחקים מול קבוצות מכבי בני אילת, כשלכל המאוחר יוזמנו משחקים לשעה 16:00, על מנת שילדי אילת לא יחזרו הביתה בשעות לא שעות.

נושא חריגי הגיל לשחקנים יהודים שלא שיחקו בארץ עלה לדיון

מעבר לכך, הוצעו שעות אחידות לקיום משחקים מכריעים, כדוגמת הפלייאוף התחתון וכיוצא בזה, כך שלא תהיה פגיעה ספורטיבית בין מועדונים והכרעה שיכולה לקבוע מי עולה או יורדת וכיוצא בכך.

עוד הועלתה הצעה הנוגעת בשחקנים חריגי הגיל בנוער: לאשר שחקנים יהודים שלא שיחקו מעולם בישראל, על מנת שאלו יוכלו להירשם כחריגי גיל, בדומה למה שעשתה באחרונה מכבי פתח תקווה, יחד עם צמד השחקנים גאווין ג'ונה כאראם וגוליאנו גורירי.

עוד בנושאי סדר היום: נהלי גריעת שחקן מקבוצה/מועדון; שינוי התקנון בדבר חילופים בליגות המחוזיות למיניהן; רישום קבוצה שנייה בשכבת גיל ילדים (בתחרותיים) בליגה מחוזית בלבד וקריטריונים לשיבוץ בליגות הלא תחרותיות ומעבר לטורנירים.

