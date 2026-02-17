יו"ר הוועד הפראלימפי לשר ניר ברקת: חזור בך

שר הכלכלה, ניר ברקת, התבטא בצורה שנויה במחלוקת כשאמר בוועידת ההייטק ש”רק חברות נכות מנפיקות בבורסה בישראל”. מי שלא אהב את ההתבטאות הזו הוא יו”ר הוועד הפראלימפי, משה מוץ מטלון, שעלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתה זועם על האמירה הזאת?

”אני לא זועם, אני לא מופתע כבר מהאמירות של הממשלה הזאת. הוא משתמש בנושא הנכות, אז אני אזכיר לו שהנכים עשו כבוד גדול למדינת ישראל, ונכים רבים נפצעו כתוצאה ממלחמת ה-7 באוקטובר שהוא והממשלה אחראים לה. אני בז לאמירה הזאת”.

יצא לך לדבר עם מישהו ממשרד הכלכלה?

”לא. זאת אמירה שאין לה מקום במחוזותינו. ניר, חזור בך”.

ניר ברקת (אורן בן חקון)

הוא פגע בכל ציבור הנכים.

”כן, בכולם. בכל מי שתורם. שיחזור בו. הוא בחר במילה לא נכונה, שפוגעת בהרבה. אל תחפש מערכה ממנו ניר, אתה תפסיד אותה מראש. לא משתמשים במילים מהסוג הזה, למרות ששוב, לא נפלתי מהכיסא ששמעתי את זה. שלא ירוצו אחרי זה לפודיומים לבקש כבוד ולהתגאות”.