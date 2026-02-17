יום שלישי, 17.02.2026 שעה 14:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

הסתיימה פגישה בין מוחמד אבו יונס לאבוקסיס

יו"ר סכנין נפגש עם המאמן, שעל מועמדותו נחשף לראשונה ב-ONE, והאחרון ביקש חוזה לעונה וחצי. אבוקסיס שוחח עם מימר, שאמר לו שאין בכוונתו לחזור

|
מוחמד אבו יונס ויוסי אבוקסיס (פרטי)
מוחמד אבו יונס ויוסי אבוקסיס (פרטי)

בני סכנין עוברת ימים לא פשוטים בעקבות כל מה שקרה בין המועדון לבין שרון מימר. בינתיים, למועדון אין ברירה וצריך להמשיך לחשוב קדימה, כאשר אחרי שנחשף ב-ONE לראשונה מועמדותו של יוסי אבוקסיס, היום (שלישי) התקיימה פגישה בינו לבין מוחמד אבו יונס.

השניים נפגשו ודנו לגבי משרת המאמן ועל כך שאבוקסיס יחליף את שרון מימר, כאשר המאמן לאחרונה עזב את את מכבי נתניה. בכל מקרה, אבוקסיס ביקש מאבו יונס חוזה לעונה וחצי, כלומר עד לסיום העונה וזו וגם עד לסיום העונה הבאה.

אבוקסיס ואבו יונס נפגשו במלון דן בקיסריה ודנו על פרטי החוזה, כאשר כאמור המאמן רוצה לשנה וחצי. אבו יונס הבטיח שייתן תשובה עוד היום או לכל המאוחר מחר, ובסכנין משוכנעים שאבוקסיס, שאהוד מאוד על ידי ההנהלה והאוהדים, ישוב לקדנציה ושהוא האיש הנכון במקום הנכון.

יוסי אבוקסיס ושרון מימר (רדאד גיוסי אבוקסיס ושרון מימר (רדאד ג'בארה)

השיחה של אבוקסיס ומימר

לאחר הפגישה, יוסי אבוקסיס התקשר לשרון מימר על מנת לשוחח אותו ולעדכן אותו. מימר טען בני אבוקסיס שאין בכוונתו לחזור ולאמן את בני סכנין בעונה הזו, מה שאומר שיש ליוסי את “ברכת הדרך” מבחינתו.

