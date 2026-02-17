2,500 אוהדי הפועל יגיעו לדוחא, בואטנג יפתח?

כ-2,500 אוהדי הפועל תל אביב צפויים ללוות את הקבוצה למשחק החוץ מול בני סכנין בשבת בדוחא. אחרי ש-2,000 הכרטיסים הראשונים שניתנו לקהל האדום נחטפו במהירות, נשלחו מסכנין היום עוד 500 כרטיסים. הביקוש גבוה אף יותר, אך בשלב זה המשטרה לא מאשרת הקצאה נוספת.

בצד המקצועי, אליניב ברדה צפוי לשמור כמעט על כל ה-11 שניצחו 1:3 את הפועל ירושלים בבלומפילד במחזור הקודם. עמנואל בואטנג, שנראה חד כשמצא את הרשת לראשונה במדים האדומים, עשוי לפתוח בחוד במקום עומרי אלטמן.

דורון ליידנר, שחזר ל-11 במשחק האחרון, אמור להמשיך בעמדת המגן השמאלי. הבלם פרננד מאיימבו כבר שב לאימונים מלאים עם הקבוצה, אך עדיין נמנע ממגע מלא וצפוי לחזור לכשירות מלאה בתוך שבועיים-שלושה.