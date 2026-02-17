יום שלישי, 17.02.2026 שעה 14:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

2,500 אוהדי הפועל יגיעו לדוחא, בואטנג יפתח?

אחרי שההקצאה הראשונית של 2,000 כרטיסים נחטפה, בסכנין הקצו לאדומים עוד 500 כרטיסים. החלוץ, שכבש שער בכורה, עשוי לעלות ב-11 במקומו של אלטמן

|
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

כ-2,500 אוהדי הפועל תל אביב צפויים ללוות את הקבוצה למשחק החוץ מול בני סכנין בשבת בדוחא. אחרי ש-2,000 הכרטיסים הראשונים שניתנו לקהל האדום נחטפו במהירות, נשלחו מסכנין היום עוד 500 כרטיסים. הביקוש גבוה אף יותר, אך בשלב זה המשטרה לא מאשרת הקצאה נוספת.

בצד המקצועי, אליניב ברדה צפוי לשמור כמעט על כל ה-11 שניצחו 1:3 את הפועל ירושלים בבלומפילד במחזור הקודם. עמנואל בואטנג, שנראה חד כשמצא את הרשת לראשונה במדים האדומים, עשוי לפתוח בחוד במקום עומרי אלטמן. 

דורון ליידנר, שחזר ל-11 במשחק האחרון, אמור להמשיך בעמדת המגן השמאלי. הבלם פרננד מאיימבו כבר שב לאימונים מלאים עם הקבוצה, אך עדיין נמנע ממגע מלא וצפוי לחזור לכשירות מלאה בתוך שבועיים-שלושה.

