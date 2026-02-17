יום שלישי, 17.02.2026 שעה 14:55
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"ראובן הוא הכי מתאים, אנחנו מאמינים בו מאוד"

מנכ"ל בני ריינה, אחמד ג'אבר, דיבר ב"שיחת היום" על בחירת המאמן החדש: "חיפשנו מישהו שמתאים לסיטואציה ומאמין בסגל הקיים". וגם: קרבות הירידה

|
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

מכבי בני ריינה נמצאת במקום האחרון בטבלת ליגת העל ורק במחזור האחרון היא הפסידה 4:0 למכבי נתניה, מה שגרם לראשי המועדון לבצע החלפת מאמן בפעם השלישית העונה. מה שהחל עם סלובודאן דראפיץ’ נמשך עם אדהם האדיה וכעת ליאור ראובן ינסה להשאיר את המועדון בליגה, כשבינתיים המנכ”ל אחמד ג’אבר עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

תסביר את המינוי של ליאור ראובן.
”אחרי שאדהם סיים, חיפשנו מאמן שמתאים לסיטואציה ומאמין בסגל שקיים. ליאור היה הכי מתאים לדעתנו”.

לקחת מאמן חסר ניסיון, זה לא תהליך פופולרי.
”כן, אבל אנחנו מאמינים בו מאוד”.

ליאור ראובן (ראובן שוורץ)ליאור ראובן (ראובן שוורץ)

מאמנים מנוסים יותר לא רצו להגיע בגלל המצב?
”אני לא יודע איזה מאמנים פנויים יש בשוק חוץ מיוסי אבוקסיס. אני לא רואה שיש מאמנים מוכחים, יוסי לא היה אופציה”.

יש גם את מרקו בלבול. זה לא שאין מאמנים.
”לא יודע מתי הוא אימן לאחרונה. התכוונתי למאמנים שהם בלופ, ליאור הכי התאים לנו. הוא חתום רק עד סוף העונה”.

“לא הרמנו ידיים לגבי קרבות ההישרדות, אי אפשר להגיד שזה אבוד”

הרמתם ידיים?
”לא. אנחנו מצפים לנצח את המשחק הקרוב, אם ההפרש יהיה 6 נקודות, אי אפשר להגיד שזה אבוד”.

יש לך משחק נגד טבריה, שהוא משחק העונה שלכם.
”נכון, כל משחק שנשאר הוא משחק העונה. אנחנו צריכים להוציא נקודות. אנחנו מצפים שבמשחקים נגד קבוצות ראש בראש ניקח יותר ממה שצברנו עד עכשיו. הכל פתוח”.

