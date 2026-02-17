"ראובן הוא הכי מתאים, אנחנו מאמינים בו מאוד"

מכבי בני ריינה נמצאת במקום האחרון בטבלת ליגת העל ורק במחזור האחרון היא הפסידה 4:0 למכבי נתניה, מה שגרם לראשי המועדון לבצע החלפת מאמן בפעם השלישית העונה. מה שהחל עם סלובודאן דראפיץ’ נמשך עם אדהם האדיה וכעת ליאור ראובן ינסה להשאיר את המועדון בליגה, כשבינתיים המנכ”ל אחמד ג’אבר עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

תסביר את המינוי של ליאור ראובן.

”אחרי שאדהם סיים, חיפשנו מאמן שמתאים לסיטואציה ומאמין בסגל שקיים. ליאור היה הכי מתאים לדעתנו”.

לקחת מאמן חסר ניסיון, זה לא תהליך פופולרי.

”כן, אבל אנחנו מאמינים בו מאוד”.

ליאור ראובן (ראובן שוורץ)

מאמנים מנוסים יותר לא רצו להגיע בגלל המצב?

”אני לא יודע איזה מאמנים פנויים יש בשוק חוץ מיוסי אבוקסיס. אני לא רואה שיש מאמנים מוכחים, יוסי לא היה אופציה”.

יש גם את מרקו בלבול. זה לא שאין מאמנים.

”לא יודע מתי הוא אימן לאחרונה. התכוונתי למאמנים שהם בלופ, ליאור הכי התאים לנו. הוא חתום רק עד סוף העונה”.

“לא הרמנו ידיים לגבי קרבות ההישרדות, אי אפשר להגיד שזה אבוד”

הרמתם ידיים?

”לא. אנחנו מצפים לנצח את המשחק הקרוב, אם ההפרש יהיה 6 נקודות, אי אפשר להגיד שזה אבוד”.

יש לך משחק נגד טבריה, שהוא משחק העונה שלכם.

”נכון, כל משחק שנשאר הוא משחק העונה. אנחנו צריכים להוציא נקודות. אנחנו מצפים שבמשחקים נגד קבוצות ראש בראש ניקח יותר ממה שצברנו עד עכשיו. הכל פתוח”.