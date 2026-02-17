בעמק רוצים לצרף זר נוסף, המטרה - להגיע לאירופה

בהפועל העמק היו, מטבע הדברים, מאוכזבים מההפסד האכזרי, 92:90, אתמול (שני) לבני הרצליה בחצי גמר הגביע, לאחר שכבר הוליכו 78:88, כשלוש דקות לסיום. בקבוצה הדגישו שהם גאים בשחקנים על מה שהם עשו, אך התקשו להסתיר את הכאב על אובדן המשחק בדקות הסיום. רבע רביעי של 22:33 להרצליה עשה את ההבדל.

"זה ממש כואב, אבל גאים במה שעשינו הערב ובכלל", אמרו במועדון. "נרים את עצמנו ואת השחקנים ונמשיך מכאן קדימה לליגה. אין אפשרות אחרת. אנחנו מנצחים משחקים דרך ההגנה והיום שמרנו מצוין שלושה רבעים, אבל ברבע האחרון דברים לא עבדו, או ליתר דיוק, בדקות האחרונות”.

הקבוצה תתרכז כעת בלסיים בארבע הראשונות בליגה, הישג שיקנה לקבוצה מקום במפעלים האירופאיים בעונה הבאה. המאמן, שרון אברהמי, נשאל אתמול בסיום האם היורוקאפ הוא אופציה או רק ה-BCL וענה: "אני ממש לא מתעסק באיזה מפעל להגיע בעונה הבאה כרגע, אלא רק בלהגיע למקום שאנחנו רוצים. אני מתרכז במשחק מול נתניה בשבת. לא מגיעים למקומות 1-4 בדיבורים”.

שרון אברהמי (רועי כפיר)

בקבוצה שיחקו אתמול עם ארבעה זרים בלבד ושוקלים להביא זר נוסף, לאחר שהתברר לקבוצה שארון ווילר ייעדר לפחות חודש, בגלל הפציעה בכתף, ואדם סמית', שנרשם אתמול במקומו, לא שותף ובקבוצה קיימת אכזבה מיכולתו. "אנחנו הקבוצה היחידה שכמעט לא החליפה זרים מתחילת העונה, חוץ מקיידן שדריק, בגלל הפציעה שלו”, התייחס לכך אברהמי. "אנחנו כנראה צריכים זר נוסף כדי להגיע למטרות שלנו", הודה.

קיילר אדוארדס, שנתן משחק מצוין, עם 28 נקודות, אך בסיום החטיא חדירה קריטית וכמובן את השלשה, על הבאזר, שהייתה יכולה לתת לעמק את הכרטיס לגמר, אמר בסיום: "מאכזב. היינו טובים יותר כמעט כל המשחק, אבל בסוף לא הצלחנו להביא את המשחק שלנו וזה ברח לנו. זה הכדורסל. אני אוהב זריקות כמו הזריקה האחרונה הזאת. זאת הייתה זריקה מצוינת, שאני יודע לקלוע. הפעם המזל היה נגדנו".

קיילר אדוארדס עם הכדור (רועי כפיר)

בקבוצה הביעו אכזבה ממחאת אוהדי הפועל גלבוע/גליל, שחלקם נטשו את האולם לקראת סוף המחצית הראשונה וחזרו לשנייה, במחאה על חלוקת הכרטיסים והמנויים למשחק. בכלל, הארגון מסוכסך עם ההנהלה הנוכחית, עוד מתחילת העונה, סביב עניין שם הקבוצה ובסיום היו אפילו אוהדים שאמרו: "טוב מאוד שהפסדנו. אנחנו לא באמת מרגישים שזאת הקבוצה שלנו".

המחאה של הארגון במהלך חצי הגמר הייתה סביב נושא מחירי הכרטיסים: הנהלת המועדון מכרה לאוהדיה כרטיסים במחיר מסובסד ונתנה מחירים מוזלים יותר למחלקות הנוער של הפועל גלבוע/מעיינות והפועל עפולה. ארגון האוהדים כעס שהוא צריך, לדבריו, גם לחפש כרטיסים עבור ילדי חברי הארגון, שרצו להגיע וגם שהמחיר שהם משלמים יהיה יקר יותר.

מנכ"לית המועדון, מיכל ורדיגר, הגיבה לטענות: "קודם כל מכבדים כמובן מאוד את הספורטרס שהם ארגון אוהדים יוצא דופן בכל קנה מידה, שתומכים בנו בצורה נהדרת וגם אתמול עודדו את הקבוצה. צריך לזכור שגם אני עצמי הייתי חלק מהם בעונה שעברה, יותר מזה, הם כנראה הסיבה ש’נדבקתי’ בחיידק של אהבה ואהדה לקבוצת כדורסל, אני, בעלי והילדים ישבנו ביציע הזה ונסענו דרכם למשחקי חוץ עונה שלמה. הם כח גדול עבורנו ויקרים לנו.

המחאה של קהל הפועל העמק (רועי כפיר)

“צריך לקחת בחשבון שחלק מהאיחוד של הפועל העמק והגדילה של המועדון כרוך גם בהבאת קהל חדש מכל העמק. לצד המחויבות לאוהדים אנחנו מחויבים לרשויות השותפות: גלבוע ועפולה. מתחילת העונה הצלחנו להביא מאות אוהדים מקומיים חדשים למשחקי הקבוצה וחלק מהצעדים שאנחנו עושים נועדו לעשות את זה וזה חלק הכרחי בצמיחה של מועדון.

“לגבי מחירי הכרטיסים, קיבלנו למכירה כ-1,800 כרטיסים. מעל 600 מתוכם תומחרו ב-300 שקלים לכרטיס ע"י האיגוד וחלקם הלא מבוטל היו ב-150. בשבועות האחרונים מרבית המאמץ היה לסבסד את הכרטיסים האלו ע”י רתימת המשקיעים שלנו כדי שהאולם יתמלא. למאמץ הזה נכנסו גם הרשויות. בסוף הרוב המכריע של הכרטיסים נמכרו במחירים של עד 80 שקלים והם ממש לא היו המחירים שהאיגוד הוציא למכירה.

“אכן, מחלקת הנוער של עפולה תומחרה בזול יותר (ע”י ספונסר שהשלים עבורנו למחיר המלא) והוגבלו בעד 200 כרטיסים. אנחנו מבינים שכדי לחזק את החיבור לעפולה נדרשים צעדים ואנחנו מתרגשים מהפידבק ומשיתוף הפעולה עם תושבי עפולה ומחלקת הנוער לגבי חברי ארגון האוהדים: לאחר שהפנו את תשומת ליבינו לסוגיית מחיר ילדי המנויים, יצרנו במהירות קטגוריה ולא נוצר ילד של מנוי שלא יכל לרכוש כרטיס ב-50 ש”ח.

“אנחנו תמיד נכונים לשבת עם הארגון ולשמוע את אשר על לבם ואנחנו גם קשובים ובשיח תמידי, לצד זה, יש לנו חובה כמועדון שרוצה לגדול, לצמוח ולהגיע לגבהים חדשים, גם לחבר אוהדים וקהל חדש מכל העמק. אני בטוחה ויודעת שרב אוהדי הקבוצה מעדיפים את הקבוצה שלהם חזקה, חרוצה ושאפתנית".