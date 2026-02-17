"עוזר המאמן התחנן שרונאלדו יקשיב לטן האח"

כריסטיאנו רונאלדו עזב את מנצ’סטר יונייטד בסוף 2022, לאחר שקדנציית החזרה שלו לאולד טראפורד לא הלכה בדיוק כפי ששני הצדדים תכננו. הפורטוגלי לא הסתדר עם מי שעמד על הקווים אז, אריק טן האח, ואף יצא נגדו ונגד המועדון בפומבי בראיון אצל פירס מורגן.

סטיב מקלארן, ששימש כעוזרו של טן האח באותה תקופה וכזכור היה לתקופה קצרה גם בעל תפקיד במכבי תל אביב, חשף עכשיו פרטים חדשים על היחסים בין המאמן ההולנדי ל-CR7 ושפך אור על מה שבאמת קרה באותם ימים מורכבים מאוד מבחינת השדים האדומים.

“היו הרבה קרבות במגרש האימונים הזה. היו הרבה 'כל מה שאני רוצה שתעשה זה את זה, את זה, את זה ואת זה'. זה היה האימון של טן האח - רונאלדו, זו העבודה שלך”, סיפר מקלארן. באנגליה חידדו: “סטיב ניסה להתחנן בפני כריסטיאנו לפעול לפי ההוראות הטקטיות הפשוטות של טן האח כדי להבטיח את מקומו בקבוצה”, כך על פי ה’דיילי מייל’.

כריסטיאנו רונאלדו ואריק טן האח (רויטרס)

“אמרתי לרונאלדו שהוא לא ישחק אם לא יימלא את ההוראות”

עוזר המאמן דאז המשיך: “הייתי אומר לרונאלדו, 'כל מה שטן האח רוצה שתעשה זה את הלחץ הראשון, תעשה ריצה אחת, תעשה שתי ריצות, ואולי תעשה שלישית, אם אתה מרגיש שאתה יכול. ואז, תתאושש בחזרה למרכז, למקרה שנרוויח את הכדור, ואז נוכל לשחק אליך. זה כל מה שהוא רוצה שתעשה. אם אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא תשחק. או שהוא לא יבחר בך. אני אומר לך, הוא לא יבחר בך'”.

אותם ציטוטים בהם משתף מקלארן הם ללא ספק מדהימים ויוצאי דופן, כאלה שמספרים לנו את הסיפור מחדרי ההלבשה. באותה נקודה, גם בחר עוזר המאמן לנתח את ההתנהלות של ההולנדי שהוביל באותה תקופה מהקווים: “היו הרבה מאמנים שמסתגלים לזה ומוותרים, אבל אריק דבר בזה.