ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

טבריה הודיעה: דניאל גולאני ייעדר כשבועיים וחצי

מזל רע: המגן/קיצוני סובל מקרע קטן בשריר הירך האחורי ויחמיץ לפחות את שני המשחקים הקרובים של הקבוצה נגד ריינה בשבת ובנוסף מול בית"ר ירושלים

דניאל גולאני חוגג (עמרי שטיין)
דניאל גולאני חוגג (עמרי שטיין)

בעירוני טבריה מתכוננים למשחק החשוב של הקבוצה מול נועלת הטבלה, בני ריינה (שבת, 19:30, אצטדיון בראל). בקבוצה יודעים שאחרי שישה משחקים ללא נצחון, בהם צברה הקבוצה 2 נקודות בלבד והתקרבה מאוד לקו האדום, הם פשוט חייבים להשיג ניצחון מול האחרונה כדי לקבל מעט אוויר. 

"אין לנו אפשרות אחרת מלבד נצחון במשחק הזה", אמרו במועדון. "נצטרך להיות סופר מרוכזים, כי ברור שריינה חייבת כל נקודה וכל נצחון ונלחמת גם על החיים שלה".

הפציעה של גולאני

מי שייעדר מהמשחק הוא דניאל גולאני. שחקן הכנף/מגן השמאלי הרגיש, כזכור, מתיחה בשריר הירך האחורי עוד בחימום של המשחק האחרון מול עירוני קריית שמונה, בו היה אמור לפתוח בהרכב וכתוצאה מכך לא שיחק. כעת התברר כי הוא סובל מקרע קטן וייעדר בין שבועיים לשלושה. הוא יחמיץ בוודאות את שני משחקיה הקרובים של הקבוצה, מול ריינה ומול בית"ר ירושלים, ב-28 לחודש בטדי.

