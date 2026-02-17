טבריה הודיעה: דניאל גולאני ייעדר כשבועיים וחצי

בעירוני טבריה מתכוננים למשחק החשוב של הקבוצה מול נועלת הטבלה, בני ריינה (שבת, 19:30, אצטדיון בראל). בקבוצה יודעים שאחרי שישה משחקים ללא נצחון, בהם צברה הקבוצה 2 נקודות בלבד והתקרבה מאוד לקו האדום, הם פשוט חייבים להשיג ניצחון מול האחרונה כדי לקבל מעט אוויר.

"אין לנו אפשרות אחרת מלבד נצחון במשחק הזה", אמרו במועדון. "נצטרך להיות סופר מרוכזים, כי ברור שריינה חייבת כל נקודה וכל נצחון ונלחמת גם על החיים שלה".

הפציעה של גולאני

מי שייעדר מהמשחק הוא דניאל גולאני. שחקן הכנף/מגן השמאלי הרגיש, כזכור, מתיחה בשריר הירך האחורי עוד בחימום של המשחק האחרון מול עירוני קריית שמונה, בו היה אמור לפתוח בהרכב וכתוצאה מכך לא שיחק. כעת התברר כי הוא סובל מקרע קטן וייעדר בין שבועיים לשלושה. הוא יחמיץ בוודאות את שני משחקיה הקרובים של הקבוצה, מול ריינה ומול בית"ר ירושלים, ב-28 לחודש בטדי.