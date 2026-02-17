הבהרה בדבר מועד סיום הרישום בליגות א'-ג'

כשבועיים ימים לקבוצות ליגות א', ב' ו-ג' לרשום שחקנים חדשים, לקבל בחזרה מושאלים, להשאיל שחקנים לקבוצות אחרות וכיוצא בזה. ההתאחדות לכדורגל העבירה הבהרה בדבר מועד סיום רישום בליגות הנמוכות.

"הריני לעדכן כי, בהתאם לפרסום הרשמיט שיצא והופץ עוד טרם תחילת העונה, המועד האחרון לרשום שחקני חדשים/העברות/השאלות/השאלות משנה/חזרה מהשאלה לעונת 2025/26 בליגות א'-ג' הינו יום ד', 25/02, בשעה 19:00, ולא המועד שפורסם קודם לכן".

העדכון נשלח לכלל הקבוצות במחוזות השונים בידי גיא גולדפרב, מנהל ליגות א'-ג' בהתאחדות לכדורגל. אם כן, כשבועיים ימים לקבוצות להתחזק בשחקנים חדשים, להשאיל לשחקנים שיקבלו דקות משחק בקבוצות אחרות או להחזיר שחקני סגל מהשאלות אלו ואחרות.