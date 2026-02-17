ברוכיאן ובן שושן: מיכה צריך לחזור להרכב בית"ר

בית”ר ירושלים אמנם שיחקה את משחקה הטוב ביותר במשבר הזה שיש בקבוצה, אבל זה לא הספיק כדי לרשום שלוש נקודות. הקבוצה של ברק יצחקי החמיצה בלי סוף ולבסוף סיימה ב-0:0 נגד מכבי תל אביב באצטדיון טדי, והיום (שלישי) שני שחקני העבר שלה, אבירם ברוכיאן ועמית בן שושן, עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על המועדון.

אבירם, שלומך טוב אחרי ה-0:0?

ברוכיאן: ”מבחינה מקצועית התרחקנו מבאר שבע, אבל אני שמח כי היה ערב מדהים בטדי, הייתה פירוטכניקה מדהימה. זה עזר מאוד לתפאורה של האצטדיון, גם אלקנה בוחבוט היה מאוד מרגש. מבחינה מקצועית, השחקנים לא היו ראויים לערב הזה. הייתה רמה מאוד נמוכה, משחק משעמם”.

היה חסר לבית”ר חלוץ כמו עמית בן שושן?

ברוכיאן: ”בדיוק. זה מה שאני כל הזמן אומר, הקבוצה צריכה חלוץ בסגנון שלו, שמייצר לעצמו. גונסאלס יותר שחקן קיר, הלוואי ואתבדה, המשחק יותר תקוע איתו”.

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

איך ראית את השחקנים החדשים של בית”ר?

בן שושן: “המגן הימני הביא הרבה מהירות ויכולת ממש טובה. לגבי החלוץ, ראו שחסרה רגל מסיימת במגרש, דווקא עדי יונה שעשה תנועות מצוינות הגיע למצבי הבקעה”.

המשחק הבא מול נתניה, רוני לוי מומחה במשחקים האלה. איך אתם רואים את זה?

ברוכיאן: ”רוני לוי מאוד אוהב קבוצות כאלה שמעליו, שהוא צריך להכין תוכנית. הרכש שם גם מאוד מרשים. בית”ר במיני משבר, כבר חמישה משחקים לא מרשימה. משחק מאוד קשה”.

בן שושן: “הקבוצות של רוני לוי תמיד משחקות מאוד נוקשה, הם גם בתקופה יחסית טובה. אנחנו בסוג של משבר קטן גם”.

רוני לוי (שחר גרוס)

מה בית”ר צריכה לעשות כדי להבקיע יותר שערים?

ברוכיאן: ”לעשות הכל שאצילי יחזור. הוא נותן הרבה חופש לכולם כי הוא לוקח תשומת לב. אם הוא בריא זה יעזור, אם לא, אפשר להחזיר להרכב את דור מיכה, שיהיה יותר יצירתיות, אתמול המשחק היה תקוע על שועה”.

בן שושן: “אני מסכים עם אבירם. אם אצילי לא כשיר צריך כמה שיותר מוסרים טובים. הפתרון זה דור מיכה בצד ימין”.