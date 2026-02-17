חוזר לכדורגל: אסף נמני מצטרף לצוות של קורצקי

חוזר לכדורגל: אסף נמני מונה בימים האחרונים לעוזר המאמן של מנחם קורצקי בנבחרת הנשים ויצטרף לסילבי ז'אן שכבר נמצאת, כשהמאמן הטרי החליט לבנות צוות מקצועי בכיר לקראת קמפיין מוקדמות המונדיאל שיחל בסוף החודש.

נמני חוזר לתפקיד ראשון בכדורגל מאז עזיבתה של הפועל חדרה בשנה שעברה, כאשר למעשה מדובר בסגירת מעגל שכן הוא עבד עם קורצקי בעבר גם בעירוני רמה"ש וגם בהפועל חדרה ואף היה אמור לעבוד איתו בצוותא בעירוני ק"ש, אלא שאז מונה למאמנה הראשי של הפועל חדרה (בקדנציה הראשונה).

מי שעוד יתמוך בצוות הוא מאמן הכושר של הנבחרת הבוגרת ערן שדו, שכן בהתאחדות שמים דגש על הקמפיין הקרוב וזאת לאחר שבחודשים האחרונים חלו שינויים רבים במסגרת כדורגל הנשים עם עזיבתם של מאמן הנבחרת ניסו אביטן, המנהל המקצועי אלישע לוי ומאמן הנבחרת עד גיל 19, שלומי דורה.

הנבחרת תשחק בשלב הבתים מול הנבחרות בלגיה, סקוטלנד ולוקסמבורג, כאשר כבר בשבוע הבא תמריא הנבחרת לצמד משחקים מול הנבחרת הבלגית, במסגרת שני משחקי הפתיחה.