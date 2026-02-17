יום שלישי, 17.02.2026 שעה 12:03
כדורגל ישראלי

צוות שיפוט ישראלי ינהל משחק בקונפרנס ליג

אוראל גרינפלד יהיה השופט הראשי במפגש בין נואה לאלקמאר בפלייאוף. יעזרו לו רועי חסן, עידן ירקוני, גל לייבוביץ’, דניאל בר נתן ואיתן שמואלביץ’

|
אוראל גרינפלד (שחר גרוס)
אוראל גרינפלד (שחר גרוס)

מלבד המשחקים כאן בארץ, מפעם לפעם שופטים ישראלים מקבלים את הכבוד לשפוט משחקים במסגרות האירופאיות של אופ”א. בהמשך לכך, אוראל גרינפלד נבחר לשופט הראשי במשחק בין נואה לאלקמאר במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג.

וגרינפלד לא ייצא להתמודדות הזו לבד, אותה ינהל למעשה לצד צוות שיפוט ישראלי מלא הכולל את: רועי חסן, עידן ירקוני וגל לייבוביץ’, כאשר דניאל בר נתן ואיתן שמואלביץ’ יהיו בעמדת ה-VAR.

אלקמאר ההולנדית הגיעה למעמד לאחר שסיימה את שלב הליגה במקום ה-14, בעוד נואה הארמנית סיימה במקום ה-19. המשחק הראשון אותו השופטים הישראלים ינהלו יתקיים בביירבאן שבארמניה, ביום חמישי (19.2) בשעה 19:45 שעון ישראל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */